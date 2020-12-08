Как сделать настольную ёлку из макарон? Показываем пошаговый процесс
Мария Кронда, корреспондент:
А вы уже расчехлили свою новогоднюю красавицу? Если еще не обзавелись главной героиней новогоднего вечера, предлагаем ее смастерить своими руками.
Елена Дежинская, декоратор:
Мы сегодня будем мастерить елочку настольную из подручных средств.
Мария Кронда:
Что для этого понадобится?
Елена Дежинская:
Все достаточно просто.
Мы возьмем обои, они есть буквально у каждого в доме, можем взять макароны любых видов и сортов, нам понадобится также клей-пистолет, стержни, ножницы и какие-то аксессуары, которые вы найдете у себя дома. Это могут быть бусины, бантики, ленточки – все, что угодно.
Мария Кронда:
У нас уже есть заготовка.
Елена Дежинская:
Мы взяли обои, начертили круг и приклеили скотчем. Самое главное теперь – нужно приклеить макароны. Приступим.
Мы берем макароны, клей-пистолет, приклеиваем. Будьте осторожны, потому что он очень горячий. Я решила размещать горизонтально, начинаем с нижней части.
Первый слой у нас уже готов, приступаем ко второму слою.
Мария Кронда:
Какой вариант декора еще может быть?
Елена Дежинская:
Может быть все, что угодно вплоть от пуговиц, может быть гречка, конфеты, шишки, если вы собираете.
Мария Кронда:
В чем преимущество такой елки? Понятно, что она прослужит нам долго, но чем еще она будет полезна?
Елена Дежинская:
Это отличное развлечение для всей семьи. Каждый член семьи может приклеить свою макаронку, можно ее даже предварительно разукрасить – это тоже будет очень интересно.
Делаем красивый бантик для верхней части елки. Можно взять красивые ленточки.
Наш конус идет на уменьшение и мы изначально наши макароны клеили горизонтально, теперь мы идем немного в диагональ, чтобы они у нас не оттопыривались.
Мария Кронда:
В какой интерьер мы можем вписать эту новогоднюю красавицу?
Елена Дежинская:
Можно поставить в детскую, можно у себя в комнате на прикроватный столик. Можно добавить огоньков, можно сделать с ребенком подделку и отнести в детский сад или в школу.
Новогоднее украшение на ёлку своими руками. Готовим необычный подарок для близких
Мы сделали основу, в принципе можно на этом остановиться, но я хочу на пустые части приклеить еще макароны, чтобы сделать нашу елку более объемной. Потом мы еще ее покрасим и дополним декором.
Красим баллоном нашу елочку.
Мария Кронда:
Наша елка обрела новый цвет. Что мы делаем дальше?
Елена Дежинская:
Украсим елку с помощью бус и добавим новогодних игрушек.
Как сделать рождественский венок? Показываем пошаговый процесс
Еще один рождественский аксессуар готов!