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Как сделать настольную ёлку из макарон? Показываем пошаговый процесс

08 декабря 2020 08:42
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Мария Кронда, корреспондент:
А вы уже расчехлили свою новогоднюю красавицу? Если еще не обзавелись главной героиней новогоднего вечера, предлагаем ее смастерить своими руками. 

Елена Дежинская, декоратор:
Мы сегодня будем мастерить елочку настольную из подручных средств.

Мария Кронда:  
Что для этого понадобится?  

Елена Дежинская:  
Все достаточно просто.

Мы возьмем обои, они есть буквально у каждого в доме, можем взять макароны любых видов и сортов, нам понадобится также клей-пистолет, стержни, ножницы и какие-то аксессуары, которые вы найдете у себя дома. Это могут быть бусины, бантики, ленточки – все, что угодно.  

Как сделать настольную ёлку из макарон? Показываем пошаговый процесс-1

Мария Кронда:  
У нас уже есть заготовка. 

Елена Дежинская:  
Мы взяли обои, начертили круг и приклеили скотчем. Самое главное теперь – нужно приклеить макароны. Приступим.

Как сделать настольную ёлку из макарон? Показываем пошаговый процесс-4

Мы берем макароны, клей-пистолет, приклеиваем. Будьте осторожны, потому что он очень горячий. Я решила размещать горизонтально, начинаем с нижней части.  

Как сделать настольную ёлку из макарон? Показываем пошаговый процесс-7

Первый слой у нас уже готов, приступаем ко второму слою.  

Как сделать настольную ёлку из макарон? Показываем пошаговый процесс-10

Мария Кронда:  
Какой вариант декора еще может быть?  

Елена Дежинская:  
Может быть все, что угодно вплоть от пуговиц, может быть гречка, конфеты, шишки, если вы собираете.  

Как сделать настольную ёлку из макарон? Показываем пошаговый процесс-13

Мария Кронда:
В чем преимущество такой елки? Понятно, что она прослужит нам долго, но чем еще она будет полезна?

Как сделать настольную ёлку из макарон? Показываем пошаговый процесс-16

Елена Дежинская:  
Это отличное развлечение для всей семьи. Каждый член семьи может приклеить свою макаронку, можно ее даже предварительно разукрасить – это тоже будет очень интересно.  

Делаем красивый бантик для верхней части елки. Можно взять красивые ленточки.  

Как сделать настольную ёлку из макарон? Показываем пошаговый процесс-19

Наш конус идет на уменьшение и мы изначально наши макароны клеили горизонтально, теперь мы идем немного в диагональ, чтобы они у нас не оттопыривались.   

Как сделать настольную ёлку из макарон? Показываем пошаговый процесс-22

Мария Кронда:  
В какой интерьер мы можем вписать эту новогоднюю красавицу?

Елена Дежинская:  
Можно поставить в детскую, можно у себя в комнате на прикроватный столик. Можно добавить огоньков, можно сделать с ребенком подделку и отнести в детский сад или в школу.  

Новогоднее украшение на ёлку своими руками. Готовим необычный подарок для близких

Как сделать настольную ёлку из макарон? Показываем пошаговый процесс-25

Мы сделали основу, в принципе можно на этом остановиться, но я хочу на пустые части приклеить еще макароны, чтобы сделать нашу елку более объемной. Потом мы еще ее покрасим и дополним декором.  

Как сделать настольную ёлку из макарон? Показываем пошаговый процесс-28

Красим баллоном нашу елочку.  

Как сделать настольную ёлку из макарон? Показываем пошаговый процесс-31

Мария Кронда:   
Наша елка обрела новый цвет. Что мы делаем дальше?  

Елена Дежинская:  
Украсим елку с помощью бус и добавим новогодних игрушек.  

Как сделать рождественский венок? Показываем пошаговый процесс

Как сделать настольную ёлку из макарон? Показываем пошаговый процесс-34

Еще один рождественский аксессуар готов!  

# Новый год # калейдоскоп # Мария Кронда # Елена Дежинская # Фотофакт # декор

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