Как сделать настольную ёлку из макарон? Показываем пошаговый процесс

Мария Кронда, корреспондент:

А вы уже расчехлили свою новогоднюю красавицу? Если еще не обзавелись главной героиней новогоднего вечера, предлагаем ее смастерить своими руками.

Елена Дежинская, декоратор:

Мы сегодня будем мастерить елочку настольную из подручных средств.

Мария Кронда:

Что для этого понадобится?

Елена Дежинская:

Все достаточно просто.