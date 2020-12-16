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Легко спутать с украшением. Сможете найти кота на праздничном дереве?

16 декабря 2020 06:31
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Домашний кот решил не уничтожать новогоднюю ёлку, а стать частью её украшений. И найти питомца сможет не каждый.

Как сообщает Daily Mail, 40-летняя жительница британского города Ливерпуль Сара Нельсон МакГинесс уже готова к приближающимся новогодним праздникам. Женщина украсила ёлку и наслаждалась атмосферой, когда поняла, что не может найти одного из двух своих котов.

Легко спутать с украшением. Сможете найти кота на праздничном дереве?-1

Фото: facebook.com/sarah.mcguinness.9212 

Легко спутать с украшением. Сможете найти кота на праздничном дереве?-3

Фото: facebook.com/sarah.mcguinness.9212 

13-недельная короткошерстная кошка по кличке Мун (Луна) пропала. Во время поисков животного Сара обратила внимание, что второй её кот Фреддо внимательно смотрит на ёлку. Тогда женщина тоже присмотрелась к праздничному дереву и поняла, где же скрывается Мун.

Легко спутать с украшением. Сможете найти кота на праздничном дереве?-6

Фото: facebook.com/sarah.mcguinness.9212 

Легко спутать с украшением. Сможете найти кота на праздничном дереве?-8

Фото: Caters News Agency 

Ситуация позабавила МакГинесс, поэтому она сфотографировала питомца, опубликовала снимок в соцсетях и предложила другим людям тоже попытаться найти её кошку. По словам британки, Мун настолько понравилась ёлка, что домашний любимец несколько раз даже спал прямо на праздничном дереве.

Легко спутать с украшением. Сможете найти кота на праздничном дереве?-11

Фото: Caters News Agency 

Ранее мы рассказывали про взъерошенного котёнка, который стал мемом. Посмотрите, как питомец выглядит сейчас (подробнее здесь).

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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