Легко спутать с украшением. Сможете найти кота на праздничном дереве?
Домашний кот решил не уничтожать новогоднюю ёлку, а стать частью её украшений. И найти питомца сможет не каждый.
Как сообщает Daily Mail, 40-летняя жительница британского города Ливерпуль Сара Нельсон МакГинесс уже готова к приближающимся новогодним праздникам. Женщина украсила ёлку и наслаждалась атмосферой, когда поняла, что не может найти одного из двух своих котов.
Фото: facebook.com/sarah.mcguinness.9212
Фото: facebook.com/sarah.mcguinness.9212
13-недельная короткошерстная кошка по кличке Мун (Луна) пропала. Во время поисков животного Сара обратила внимание, что второй её кот Фреддо внимательно смотрит на ёлку. Тогда женщина тоже присмотрелась к праздничному дереву и поняла, где же скрывается Мун.
Фото: facebook.com/sarah.mcguinness.9212
Ситуация позабавила МакГинесс, поэтому она сфотографировала питомца, опубликовала снимок в соцсетях и предложила другим людям тоже попытаться найти её кошку. По словам британки, Мун настолько понравилась ёлка, что домашний любимец несколько раз даже спал прямо на праздничном дереве.
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