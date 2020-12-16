Легко спутать с украшением. Сможете найти кота на праздничном дереве?

Домашний кот решил не уничтожать новогоднюю ёлку, а стать частью её украшений. И найти питомца сможет не каждый.

Как сообщает Daily Mail, 40-летняя жительница британского города Ливерпуль Сара Нельсон МакГинесс уже готова к приближающимся новогодним праздникам. Женщина украсила ёлку и наслаждалась атмосферой, когда поняла, что не может найти одного из двух своих котов.