Как быстро очистить серебро? Женщина случайно обнаружила простой способ

По информации METRO, женщина из Лондона обнаружила, что ее серебряный браслет покрылся черным налетом, а обручальное кольцо пачкается за неделю. Поэтому она решила его помыть самым быстрым и простым способом. Для этого женщина смешала немного теплой воды и средства для мытья посуды. Далее она опустила в раствор свой серебряный браслет с множеством подвесок на пять минут.

За это время грязь полностью смылась с браслета и его элементов. Хозяйка украшения была шокирована, потому что этот способ оказался самым простым и эффективным. Интернет-пользователи отметили, что девушка очень вовремя поделилась своим действенным способом очистки серебра.

Некоторые пользователи сети сразу отправились проверять метод, другие же отметили, что таким способом рекомендуют ухаживать за изделиями из серебра многие ювелирные магазины.

Моем окна быстро и без разводов. 6 советов

Мы подготовили еще пару способов, как отчистить серебро в домашних условиях.

Помада

Чтобы эффективно оттереть черный налет с серебряного украшения, можно воспользоваться обычной губной помадой. Ее нужно нанести на ватный диск, а затем потереть украшение. Диоксид титана, содержащийся в помадах, быстро справляется с потемнением украшения и полирует его.