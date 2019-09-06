Как быстро очистить серебро? Женщина случайно обнаружила простой способ
Женщина удивила интернет-пользователей способом очистки серебра.
По информации METRO, женщина из Лондона обнаружила, что ее серебряный браслет покрылся черным налетом, а обручальное кольцо пачкается за неделю. Поэтому она решила его помыть самым быстрым и простым способом. Для этого женщина смешала немного теплой воды и средства для мытья посуды. Далее она опустила в раствор свой серебряный браслет с множеством подвесок на пять минут.
Фото: Anne-Marie Norman/Facebook
За это время грязь полностью смылась с браслета и его элементов. Хозяйка украшения была шокирована, потому что этот способ оказался самым простым и эффективным. Интернет-пользователи отметили, что девушка очень вовремя поделилась своим действенным способом очистки серебра.
Некоторые пользователи сети сразу отправились проверять метод, другие же отметили, что таким способом рекомендуют ухаживать за изделиями из серебра многие ювелирные магазины.
Моем окна быстро и без разводов. 6 советов
Мы подготовили еще пару способов, как отчистить серебро в домашних условиях.
Помада
Чтобы эффективно оттереть черный налет с серебряного украшения, можно воспользоваться обычной губной помадой. Ее нужно нанести на ватный диск, а затем потереть украшение. Диоксид титана, содержащийся в помадах, быстро справляется с потемнением украшения и полирует его.
Зубная паста
Зубная паста и зубной порошок – отличные средства для очистки украшений. Больший эффект можно получить, используя при чистке мягкую зубную щетку. Такой способ бережно очищает поверхность украшения и лучше проникает в труднодоступные места. В конце процедуры нужно промыть изделие под теплой водой.
Яичный желток
Еще одно доступное и эффективное средство в борьбе за чистые украшения – яичный желток. Чтобы украшения сияли, нужно смочить ватный диск в желтке и потереть украшения. Затем нужно, чтобы желток высох. Завершающим шагом будет промывание изделие под теплой водой. Этот способ хорош тем, что желток будет защищать украшение от оксидов, поэтому оно долго не загрязнится.
Чем чистить белые кроссовки? Два эффективных способа читайте по ссылке.