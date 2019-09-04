Моем окна быстро и без разводов. 6 советов

Кто не любит мыть окна? Никто не любит. Поэтому все мы ищем способ провернуть это мокрое дело как можно быстрее. Собрали для вас самые популярные советы на этот счёт.
Кто не любит мыть окна? Никто не любит. Поэтому все мы ищем способ провернуть это мокрое дело как можно быстрее. Собрали для вас самые популярные советы на этот счёт.
Источник фото: pixabay.com
Во-первых, дождитесь пасмурной погоды, без ветра! Мыть окна, когда светит яркое солнце – самая частая ошибка. На солнце раствор на стекле слишком быстро высыхает и вы потратите дополнительное время на устранение разводов. Аналогично и с ветром.
Если в советское время неизбалованные хозяйки обходились простой водой, то сейчас выбор чистящих средств огромен. Предложим, всё-таки, более дешёвую альтернативу.
Источник фото: pixabay.com
Раствор 1: на каждый 1 л воды добавляем 2 ст.л. уксуса
Раствор 2: на каждый 1 л воды добавляем 1 мл нашатырного спирта
Эти два варианта растворов наиболее часто встречаются в Интернете. Следовательно, можем предположить, что они наиболее эффективны. А экзотические советы мыть окна соком лука и половинкой картофеля оставим для самых отчаянных экспериментаторов.
Что именно смачивать раствором – на усмотрение хозяйки. Чаще всего рекомендуют современную тряпку из микрофибры, тряпку из льна. И старую добрую газетку. Именно они лучше всего впитывают влагу и очищают стекло.
Источник фото: pixabay.com
Очень простой лайфхак: с разных сторон мойте окна в разных направлениях. С одной стороны вертикально, сверху-вниз. С другой – горизонтально, слева-направо. Таким образом, если вы увидите разводы, сразу будет понятно, с какой они стороны.
Хорошо отмывает жалюзи всё тот же раствор с нашатырным спиртом: и следы от мух, и кухонный жир. Удобно мыть их старым носком – надеваем, как варежку, и протираем планки. Можно повозиться и протирать по одной, но быстрее делать это, закрыв жалюзи – протереть, а затем вывернуть до упора в обратную сторону, чтобы жалюзи опять оказались в закрытом виде, только уже другой стороной к вам.
Источник фото: pixabay.com
На белых подоконниках часто остаются жёлтые и тёмные пятна, например, от цветочных горшков. Конечно, существует меламиновая губка, но не стоит забывать, что она, всё-таки, абразивная, что для пластика нехорошо. Рекомендуют стирать пятна с подоконника перекисью водорода или намылить тряпочку/губку обычным хозяйственным мылом.
Прочитали? Настроились на мытьё? Подбодрите себя и таким фактом: вымытые окна избавят вас от усталости. Хотя, казалось бы, должно быть наоборот. Дело вот в чём: грязные стёкла съедают 10% света, поступающего в квартиру. А наш организм, как и всё живое, работает «на солнечных батарейках». Мало света – и обмен веществ замедляется, голова хуже соображает, иммунитет плохо справляется со своими обязанностями, силы быстро истощаются и настроение падает.
Вот теперь, вооружившись всеми этими знаниями, точно пора! С тряпкой да на оконную амбразуру!