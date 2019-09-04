Моем окна быстро и без разводов. 6 советов

Кто не любит мыть окна? Никто не любит. Поэтому все мы ищем способ провернуть это мокрое дело как можно быстрее. Собрали для вас самые популярные советы на этот счёт.



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Когда мыть окна? Во-первых, дождитесь пасмурной погоды, без ветра! Мыть окна, когда светит яркое солнце – самая частая ошибка. На солнце раствор на стекле слишком быстро высыхает и вы потратите дополнительное время на устранение разводов. Аналогично и с ветром. Чем мыть окна? Если в советское время неизбалованные хозяйки обходились простой водой, то сейчас выбор чистящих средств огромен. Предложим, всё-таки, более дешёвую альтернативу.



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Раствор 1: на каждый 1 л воды добавляем 2 ст.л. уксуса Раствор 2: на каждый 1 л воды добавляем 1 мл нашатырного спирта Эти два варианта растворов наиболее часто встречаются в Интернете. Следовательно, можем предположить, что они наиболее эффективны. А экзотические советы мыть окна соком лука и половинкой картофеля оставим для самых отчаянных экспериментаторов. Что именно смачивать раствором – на усмотрение хозяйки. Чаще всего рекомендуют современную тряпку из микрофибры, тряпку из льна. И старую добрую газетку. Именно они лучше всего впитывают влагу и очищают стекло.



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Как мыть окна? Очень простой лайфхак: с разных сторон мойте окна в разных направлениях. С одной стороны вертикально, сверху-вниз. С другой – горизонтально, слева-направо. Таким образом, если вы увидите разводы, сразу будет понятно, с какой они стороны. Как быстро отмыть жалюзи? Хорошо отмывает жалюзи всё тот же раствор с нашатырным спиртом: и следы от мух, и кухонный жир. Удобно мыть их старым носком – надеваем, как варежку, и протираем планки. Можно повозиться и протирать по одной, но быстрее делать это, закрыв жалюзи – протереть, а затем вывернуть до упора в обратную сторону, чтобы жалюзи опять оказались в закрытом виде, только уже другой стороной к вам.



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