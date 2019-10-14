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«Эра родинки официально закончилась». Певица Нюша кардинально изменила внешность

14 октября 2019 08:43
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Новости России. Нюша поделилась с поклонниками новостями и новым фото в соцсетях.

Певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте новое яркое фото и поведала последние новости из своей жизни. Нюша рассказала, что недавно удалила свою фирменную родинку рядом с губой.

Нюша:
Эра родинки официально законилась! Она была со мной всю жизнь, мы хорошо смотрелись вместе.

«Эра родинки официально закончилась». Певица Нюша кардинально изменила внешность-1

Фото: instagram.com/nyusha_nyusha

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Певица с юмором рассказала, что она и ее родинка «обе переросли эти отношения». Артистка призналась, что родинка была частью ее образа, но теперь ее жизнь продолжится без этой изюминки.

Нюша:
С эстетической точки зрения она стала лишней, росла как личность и меняла мне пропорции лица… А еще начала со мной конкурировать, перетягивать внимание на себя.

Исполнительница анонсировала дальнейшие изменения во внешности, заинтриговав подписчиков словами о том, что скоро они встретят ее немного другой.

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В комментариях была замечена Вера Брежнева, у которой тоже есть фирменная родинка на лице.

Вера Брежнева:
Тоже на пути к этому…

«Эра родинки официально закончилась». Певица Нюша кардинально изменила внешность-4

Фото: instagram.com/ververa

Подписчики поддержали Нюшу и оставили множество добрых слов и комплиментов. Многие отметили, что и без этой изюминки певица достаточно яркая и запоминающаяся. 

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# Звезды # калейдоскоп # Нюша # Вера Брежнева

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