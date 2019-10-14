«Эра родинки официально закончилась». Певица Нюша кардинально изменила внешность

Нюша: Эра родинки официально законилась! Она была со мной всю жизнь, мы хорошо смотрелись вместе.

Певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте новое яркое фото и поведала последние новости из своей жизни. Нюша рассказала, что недавно удалила свою фирменную родинку рядом с губой.

Новости России. Нюша поделилась с поклонниками новостями и новым фото в соцсетях.

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Певица с юмором рассказала, что она и ее родинка «обе переросли эти отношения». Артистка призналась, что родинка была частью ее образа, но теперь ее жизнь продолжится без этой изюминки.

Нюша:

С эстетической точки зрения она стала лишней, росла как личность и меняла мне пропорции лица… А еще начала со мной конкурировать, перетягивать внимание на себя.

Исполнительница анонсировала дальнейшие изменения во внешности, заинтриговав подписчиков словами о том, что скоро они встретят ее немного другой.

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В комментариях была замечена Вера Брежнева, у которой тоже есть фирменная родинка на лице.

Вера Брежнева:

Тоже на пути к этому…