«Эра родинки официально закончилась». Певица Нюша кардинально изменила внешность
Новости России. Нюша поделилась с поклонниками новостями и новым фото в соцсетях.
Певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте новое яркое фото и поведала последние новости из своей жизни. Нюша рассказала, что недавно удалила свою фирменную родинку рядом с губой.
Нюша:
Эра родинки официально законилась! Она была со мной всю жизнь, мы хорошо смотрелись вместе.
Фото: instagram.com/nyusha_nyusha
Сладкие парочки. Как выглядят мужья медийных и успешных женщин
Певица с юмором рассказала, что она и ее родинка «обе переросли эти отношения». Артистка призналась, что родинка была частью ее образа, но теперь ее жизнь продолжится без этой изюминки.
Нюша:
С эстетической точки зрения она стала лишней, росла как личность и меняла мне пропорции лица… А еще начала со мной конкурировать, перетягивать внимание на себя.
Исполнительница анонсировала дальнейшие изменения во внешности, заинтриговав подписчиков словами о том, что скоро они встретят ее немного другой.
Естественность к лицу. Посмотрите, как восхитительно выглядят эти женщины без макияжа
В комментариях была замечена Вера Брежнева, у которой тоже есть фирменная родинка на лице.
Вера Брежнева:
Тоже на пути к этому…
Фото: instagram.com/ververa
Подписчики поддержали Нюшу и оставили множество добрых слов и комплиментов. Многие отметили, что и без этой изюминки певица достаточно яркая и запоминающаяся.
Родинки могут быть не только украшением внешности, но и опасным сигналом. 5 изменений, которые должны насторожить, читайте здесь.