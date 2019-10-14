Сравнили советских и российских актрис. А вы замечали их сходство?
Случалось ли вам замечать, что некоторые российские актрисы внешне напоминают своих коллег из СССР? Иногда это сходство едва заметное, почти неуловимое, а иногда, напротив, его сложно не увидеть.
Мы нашли шесть пар актрис, которые весьма похожи друг на друга, правда, одна из артисток не снималась в советском кино.
Мэрилин Монро, Ким Кардашьян и Джеки Чан. Как выглядели знаменитости в детстве и юности
Елена Коренева и Чулпан Хаматова
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/chulpanofficial
Наталья Андрейченко и Ольга Ломоносова
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/olgalomonosovaa
Натали Палей и Рената Литвинова
Фото: twitter.com/RoyalFamily99 и instagram.com/renatalitvinovaofficiall
Любовь Орлова и Олеся Судзиловская
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/olesya_sudzilovskaya
Додо Чоговадзе и Ольга Бузова
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/buzova86
Людмила Савельева и Елизавета Боярская
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/lizavetabo