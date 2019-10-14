Сравнили советских и российских актрис. А вы замечали их сходство?

Случалось ли вам замечать, что некоторые российские актрисы внешне напоминают своих коллег из СССР? Иногда это сходство едва заметное, почти неуловимое, а иногда, напротив, его сложно не увидеть.

Мы нашли шесть пар актрис, которые весьма похожи друг на друга, правда, одна из артисток не снималась в советском кино.

Мэрилин Монро, Ким Кардашьян и Джеки Чан. Как выглядели знаменитости в детстве и юности

Елена Коренева и Чулпан Хаматова