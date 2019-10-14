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Сравнили советских и российских актрис. А вы замечали их сходство?

14 октября 2019 11:05
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Случалось ли вам замечать, что некоторые российские актрисы внешне напоминают своих коллег из СССР? Иногда это сходство едва заметное, почти неуловимое, а иногда, напротив, его сложно не увидеть.

Мы нашли шесть пар актрис, которые весьма похожи друг на друга, правда, одна из артисток не снималась в советском кино.

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Елена Коренева и Чулпан Хаматова

Сравнили советских и российских актрис. А вы замечали их сходство?-1

Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/chulpanofficial

Наталья Андрейченко и Ольга Ломоносова

Сравнили советских и российских актрис. А вы замечали их сходство?-4

Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/olgalomonosovaa

Натали Палей и Рената Литвинова

Сравнили советских и российских актрис. А вы замечали их сходство?-7

Фото: twitter.com/RoyalFamily99 и instagram.com/renatalitvinovaofficiall

Любовь Орлова и Олеся Судзиловская

Сравнили советских и российских актрис. А вы замечали их сходство?-10

Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/olesya_sudzilovskaya

Додо Чоговадзе и Ольга Бузова

Сравнили советских и российских актрис. А вы замечали их сходство?-13

Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/buzova86

Людмила Савельева и Елизавета Боярская

Сравнили советских и российских актрис. А вы замечали их сходство?-16

Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/lizavetabo

# Кино # калейдоскоп # Елена Коренева # Чулпан Хаматова # Наталья Андрейченко # Ольга Ломоносова # Натали Палей # Рената Литвинова # Любовь Орлова # Олеся Судзиловская # Додо Чоговадзе # Ольга Бузова # Людмила Савельева # Елизавета Боярская # Фотофакт

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