Покров день. Какие есть традиции и запреты у этого праздника?

14 октября православные христиане празднуют Покров Пресвятой Богородицы. Как можно догадаться, «Покров» легко продолжается словом «покровительство», следовательно, в этот день верующие молятся Богородице о защите и покровительстве, а также благодарят за её помощь.

До появления этого христианского праздника славяне отмечали 14 октября встречу осени с зимой. В этот день уже заканчивались работы в поле и огороде, а также уже было достаточно холодно, чтобы начинать топить печь.

Есть несколько вариантов происхождения названия «Покров день», но мы пропустим этот момент и сразу перейдём к традициям и запретам.

Традиции Покрова дня

В этот праздник принято молиться о замужестве и женитьбе. Те, кто желал посвятить себя науке, молились о просвещении разума, научении духовной грамоте и о помощи в связанных с учёбой трудностях.

14 октября за помощью к высшим силам обращались люди, страдающие припадками. И, наконец, молились верующие, которых постигли беды и невзгоды.

В Покров день девушки одевались в нарядную одежду и ходили в гости к родственникам, а те вручали гостьям куриные яйца.

Как уже говорилось, к 14 октября завершались работы в поле и огороде, у молодёжи появлялось больше времени, поэтому по вечерам они собирались на посиделки. Парни и девушки рассказывали интересные истории, танцевали, играли. Всё это могло сопровождаться приготовлением еды и последующей совместной трапезой.

У девушек существовало поверье, что кто раньше свечку в церкви поставит, тот раньше и замуж выйдет. Поэтому желавшие поскорее связать себя узами брака просыпались рано утром и шли в храм.

Деревенские женщины сжигали старые соломенные постели, чтобы защититься от сглаза. Пожилые женщины сжигали лапти, чтобы «прибавить себе ходу на зиму». Детей было принято обливать водой через решето на пороге дома, чтобы защитить от зимней простуды.

Запреты Покрова дня

Как и во многие другие праздники, людям запрещалось работать. Также не разрешалось сквернословить.

Было не принято давать или брать в долг деньги.

Запрещалось употреблять алкогольные напитки, не приветствовалось излишнее чревоугодие.

14 октября было не принято ходить в лес, считалось, что в это день нечистая сила в последний раз веселится и бродит, а потом впадает в зимнюю спячку и уже не пробуждается до весны.