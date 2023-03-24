24 марта – Международный день борьбы с депрессией. Вот чем ещё известна эта дата

Всемирный день борьбы с туберкулезом

24 марта Всемирный день борьбы с туберкулезом. Выбор даты был приурочен к 100-летию со дня открытия возбудителя болезни – палочки Коха. 24 марта 1882 года немецкий микробиолог Роберт Кох впервые выступил с описанием микобактерии туберкулеза, которая впоследствии была названа в его честь. В 1905 году за исследования и открытия, касающиеся лечения туберкулеза, Кох получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Туберкулез занимает девятое место среди главных причин смертности в мире. Болезнь излечима, но, по мнению ВОЗ, в настоящее время прилагается недостаточно усилий для обнаружения и излечения каждого пациента. Из 9 миллионов человек, ежегодно заболевающих туберкулезом, 3 миллиона больных не проходят лечение. Символ Дня борьбы с туберкулезом – белая ромашка – как символ здорового дыхания. Международный день борьбы с депрессией

24 марта – Международный день борьбы с депрессией. Депрессия – одно из самых распространенных заболеваний. Основными причинами болезни являются отсутствие здорового питания, крепкого сна, физических нагрузок, а также информационная перегрузка и излишне динамичный стиль жизни. По оценке ВОЗ, во всем мире от депрессии страдают более 280 миллионов человек. В рамках Международного дня борьбы с депрессией проходят различные просветительские и информационные мероприятия о профилактике и лечении этого заболевания. Устраиваются консультации психологов, психотерапевтов, а также тренинги с их участием.

24 марта 1802 года был выдан первый патент на паровоз. Идея заменить живую силу на механическую интересовала конструкторов давно. В 1770 году французский инженер Николя Кюньо построил первую повозку с паровым двигателем. Однако устройство было весьма тяжелым в управлении, и уже во время испытаний врезалось в стену. Первым, кому удалось сконструировать паровую повозку, катящуюся по рельсам, стал английский инженер Ричард Тревитик. 24 марта 1802 года он получил официальный патент на свою «машину высокого давления». Доказав опытным путем, что сила трения гладких колес паровоза о гладкие рельсы достаточна для движения не только самого локомотива, но и тянущего за собой состав груженых вагонов, Тревитик совершил революцию в транспортной индустрии. Международный день иллюзионистов