Почему не все таблетки белые? Фармацевт объясняет, как цветные капсулы влияют на эффективность лекарства

Вы когда-нибудь задумывались, почему одни таблетки белые, а другие красные, желтые, наполовину зеленые? Фармацевт рассказал, зачем производители выпускают цветные капсулы и как это влияет на эффективность препарата.

Почему таблетки могут быть разноцветными, рассказал эксперт изданию The Mirror. Он отметил, что цвет капсулы не имеет никакого отношения к эффективности препарата. Какого оттенка будет капсула, решает производитель. Часто этот выбор связан с маркетингом.

Имеющиеся исследования показывают, что красный, желтый и оранжевые цвета связаны со стимулирующим эффектом, а синий и зеленый – с успокаивающим.

Для большинства людей имеет значение не только цвет таблеток, но и дизайн упаковки. Обращать внимание только на внешний вид не стоит, потому что чаще всего у дорогих оригинальных препаратов существуют аналоги, которые могут выглядеть не так привлекательно. Однако состав обоих лекарств может быть одинаковым. Эксперт советует: не стоит уделять особенное внимание красивой обертке, потому что в этом случае вы просто переплатите за бренд.

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