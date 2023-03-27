27 марта 1860 года запатентовали штопор. Чем ещё известен этот день в истории?

Всемирный день театра

27 марта – Всемирный день театра. Девиз праздника — «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами». Традиционно в этот день к театральному сообществу обращаются крупнейшие деятели мировой культуры. Первым это сделал французский писатель, художник и кинорежиссер Жан Кокто в 1962 году. В этот день театры показывают свои лучшие постановки. Международный день театра – это не просто интернациональный профессиональный праздник мастеров сцены и всех работников театра. Это праздник миллионов неравнодушных зрителей, который служит напоминанием того, насколько театральное искусство обогащает жизнь человека.

27 марта 1860 года житель Нью-Йорка Бирн запатентовал штопор. Штопор — приспособление в виде винтового стержня с кольцом или рукояткой на конце для вытаскивания пробок. Считается, что штопор появился в Англии. Первый патент на него был выдан в 1795 году англичанину Сэмюелю Хеншеллу. Но Бирн придумал штопор самого популярного сейчас типа: буравчик с деревянной ручкой T-образной формы. Простота и удобство этой конструкции, можно сказать, покорили мир, хотя сейчас используются штопоры и других конфигураций, например, рычажные и автоматические.

33 года назад, 27 марта 1990 года, в Лондоне, на Бейкер-стрит, 221б был открыт музей Шерлока Холмса. Это первая в мире мемориальная квартира литературного персонажа. Согласно произведениям Артура Конан Дойла, Шерлок Холмс и его друг доктор Ватсон проживали в этом доме в период с 1881 по 1904 год. Во время написания мегапопулярных рассказов такого адреса в Лондоне не существовало, дом появился позже, при продлении Бейкер-стрит на север. Оказалось, что Шерлоку Холмсу приходит огромное количество корреспонденции и владельцам дома до открытия музея приходилось держать специального секретаря, который разбирался с почтой.

Пусть вам этот день запомнится чем-то хорошим!