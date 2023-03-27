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27 марта 1860 года запатентовали штопор. Чем ещё известен этот день в истории?

27 марта 2023 06:31
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Всемирный день театра

27 марта 1860 года запатентовали штопор. Чем ещё известен этот день в истории?-1

27 марта – Всемирный день театра. Девиз праздника — «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами». Традиционно в этот день к театральному сообществу обращаются крупнейшие деятели мировой культуры. Первым это сделал французский писатель, художник и кинорежиссер Жан Кокто в 1962 году. В этот день театры показывают свои лучшие постановки. Международный день театра – это не просто интернациональный профессиональный праздник мастеров сцены и всех работников театра. Это праздник миллионов неравнодушных зрителей, который служит напоминанием того, насколько театральное искусство обогащает жизнь человека.

27 марта 1860 года запатентовали штопор

27 марта 1860 года запатентовали штопор. Чем ещё известен этот день в истории?-4

27 марта 1860 года житель Нью-Йорка Бирн запатентовал штопор. Штопор — приспособление в виде винтового стержня с кольцом или рукояткой на конце для вытаскивания пробок. Считается, что штопор появился в Англии. Первый патент на него был выдан в 1795 году англичанину Сэмюелю Хеншеллу. Но Бирн придумал штопор самого популярного сейчас типа: буравчик с деревянной ручкой T-образной формы. Простота и удобство этой конструкции, можно сказать, покорили мир, хотя сейчас используются штопоры и других конфигураций, например, рычажные и автоматические.

27 марта открыли музей Шерлока Холмса в Лондоне

27 марта 1860 года запатентовали штопор. Чем ещё известен этот день в истории?-7

33 года назад, 27 марта 1990 года, в Лондоне, на Бейкер-стрит, 221б был открыт музей Шерлока Холмса. Это первая в мире мемориальная квартира литературного персонажа. Согласно произведениям Артура Конан Дойла, Шерлок Холмс и его друг доктор Ватсон проживали в этом доме в период с 1881 по 1904 год. Во время написания мегапопулярных рассказов такого адреса в Лондоне не существовало, дом появился позже, при продлении Бейкер-стрит на север. Оказалось, что Шерлоку Холмсу приходит огромное количество корреспонденции и владельцам дома до открытия музея приходилось держать специального секретаря, который разбирался с почтой.

Пусть вам этот день запомнится чем-то хорошим!

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# История # калейдоскоп # Шерлок Холмс # Артур Конан Дойл # Лена Мельницкая # Фотофакт

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