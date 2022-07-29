Врач рассказал, нужно ли очищать огурцы от кожуры

Огурцы известны способностью выводить токсические вещества из организма. Но многие любят их чистить, как картошку, полностью убирая темно-зеленую кожуру. Разбираемся, действительно ли нужно это делать.



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Огурцы следует чистить, если они выращены с применением удобрений и химикатов для ускорения созревания, передает слова врача-токсиколога аif.ru. Также кожуру необходимо срезать, если она горчит или повяла.