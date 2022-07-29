Врач рассказал, нужно ли очищать огурцы от кожуры

Огурцы известны способностью выводить токсические вещества из организма. Но многие любят их чистить, как картошку, полностью убирая темно-зеленую кожуру. Разбираемся, действительно ли нужно это делать.
Огурцы известны способностью выводить токсические вещества из организма. Но многие любят их чистить, как картошку, полностью убирая темно-зеленую кожуру. Разбираемся, действительно ли нужно это делать.
Фото: eda-land.ru
Огурцы следует чистить, если они выращены с применением удобрений и химикатов для ускорения созревания, передает слова врача-токсиколога аif.ru. Также кожуру необходимо срезать, если она горчит или повяла.
Фото: botanichka.ru
В других случаях доктор не рекомендует убирать кожуру огурцов. В ней содержится наибольшее количество витаминов и полезных веществ, например, витамины С, В1, В2, а также биотин, каротин, калий, кальций и магний. Кожура способствует правильной работе кишечника и помогает выводить отравляющие вещества. Если огурец не горчит, то его компоненты могут предупреждать старение и образование раковых клеток.
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