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Врач рассказал, нужно ли очищать огурцы от кожуры

29 июля 2022 13:45
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Огурцы известны способностью выводить токсические вещества из организма. Но многие любят их чистить, как картошку, полностью убирая темно-зеленую кожуру. Разбираемся, действительно ли нужно это делать.

Врач рассказал, нужно ли очищать огурцы от кожуры -1


Фото: eda-land.ru

Огурцы следует чистить, если они выращены с применением удобрений и химикатов для ускорения созревания, передает слова врача-токсиколога аif.ru. Также кожуру необходимо срезать, если она горчит или повяла.

Врач рассказал, нужно ли очищать огурцы от кожуры -4


Фото: botanichka.ru

В других случаях доктор не рекомендует убирать кожуру огурцов. В ней содержится наибольшее количество витаминов и полезных веществ, например, витамины С, В1, В2, а также биотин, каротин, калий, кальций и магний. Кожура способствует правильной работе кишечника и помогает выводить отравляющие вещества. Если огурец не горчит, то его компоненты могут предупреждать старение и образование раковых клеток.

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