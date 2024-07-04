Врач объяснила, почему нельзя есть каши быстрого приготовления

Доктор не советует есть натощак белый хлеб и различную выпечку. Вместо бодрости простые углеводы быстро повысят глюкозу, а затем также быстро ее понизят – в результате человек получит ощущение усталости и чувство голода. Еще один продукт, который действует подобным образом, – каши быстрого приготовления. Они проходят сильную обработку и теряют свои полезные свойства, пишет Газета.ru.

Между кашами быстрого и долгого приготовления лучше выбрать второй вариант. Чувство сытости от них наступает медленно, но организм будет неголодным долгое время. Фрукты и овощи натощак также есть не стоит, ведь большинство из них отличается высоким содержанием кислот и грубой клетчатки, которая раздражает слизистую желудка.

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