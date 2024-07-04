Офтальмолог рассказала, чем опасен синдром «сухого глаза»

Доктор отметила, что у многих людей наблюдается такая патология. Причина тому – недостаточная выработка слезной жидкости или повышенное ее испарение. Человек может испытывать жжение, зуд, покраснение глаз и повышенную чувствительность к свету, сообщает medpulse.ru. Синдром также может вызывать нечеткость зрения.

Чтобы устранить дискомфорт, можно использовать увлажняющие капли, гели и мази, предварительно посоветовавшись с врачом. Дома следует установить увлажнители воздуха, а летом носить солнцезащитные очки. Если проблему игнорировать, риск развития бактериальных, вирусных инфекций, а также язвы и повреждений роговицы намного выше.

Читайте также:

Сколько можно безопасно пользоваться тушью для ресниц – рассказывает эксперт

Женщина поделилась лайфхаком, который избавил её от тёмных кругов под глазами

Визажист назвала ошибку в хранении косметики, которую совершают многие