Кислота из оливок помогает похудеть и бороться с высоким сахаром в крови

Содержащееся в оливках вещество помогло снизить уровень сахара в крови, а также похудеть мышам с диабетом и ожирением.

Ученые из Американского общества питания провели эксперимент, в ходе которого искали натуральные вещества, влияющие на гормоны GLP-1 и PYY. Мышам давали эленоловую кислоту, которая содержится в оливках. Через 7 дней после начала опыта особи с ожирением похудели и имели меньший уровень сахара в крови, пишет Газета.ru.

Причем эффективность кислоты была выше, чем у метформина, который принимают при диабете второго типа. Эленоловая кислота снижала количество употребляемой пищи, тем самым способствовала потере веса. Однако в оливках и оливковом масле концентрация этого вещества крайне низкая, поэтому эти продукты не смогут повлиять на похудение. Но обнаруженное вещество может лечь в основу нового препарата для лечения диабета.

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