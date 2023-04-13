13 апреля Всемирный день рок-н-ролла. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 13 апреля, Всемирный день рок-н-ролла. Праздник отмечается ежегодно 13 апреля, хотя историческое событие, послужившее основой для праздника, произошло днем раньше: 12 апреля 1954 года Билл Хейли записал сингл «Рок круглые сутки» (Rock Around The Clock), ставший знаковым в новом музыкальном направлении, которое быстро преодолело границы США и распространилось по странам и континентам, бросив вызов обществу и традициям. Среди основателей направления был и легендарный Элвис Пресли, ставший кумиром подростков и молодежи. А в начале 1960-х ливерпульская четверка своими композициями в стиле поп-рок запустила в мир эпидемию «битломании». Квинтэссенцией рок-н-ролла являются свобода и любовь, положительно влияющие на людей независимо от возраста, национальности, расовой принадлежности. И сегодня рок-н-ролл продолжает собирать единомышленников. 13 апреля празднуется День рождения троллейбуса

В Санкт-Петербурге 26 марта 1902 года по старому стилю появился чудо-транспорт. Первое время его называли безрельсовым трамваем, позже – автобусом на электрическом ходу. В честь его запуска 13 апреля празднуется День рождения троллейбуса. Первый минский троллейбус вышел на улицы столицы лишь спустя 50 лет, 19 сентября 1952 года. Пять машин курсировали по маршруту железнодорожный вокзал – Круглая площадь. Сегодня Минск занимает второе место в мире по протяженности троллейбусных линий. 13 апреля Международный день топ-менеджера

Международный день топ-менеджера отмечается ежегодно во второй четверг апреля. В 2023 году он выпадает на 13 апреля. Инициатором события выступил оргкомитет XI Международного конгресса «Инновационная экономика и качество управления». Выбранная дата имеет символическое значение. Ее ассоциируют с пробуждением природы, обновлением, новыми устремлениями и целями. Топ-менеджер управляет коммерческой, административной деятельностью компании. Он принимает стратегические решения, которые определяют развитие и дальнейшую судьбу предприятия. Праздник подчеркивает роль топ-менеджеров в создании успешных компаний и прогрессе общества. 13 апреля отмечается Международный день благодарности растениям