17 апреля Международный день кофе. Чем ещё известна эта дата?

17 апреля Международный день кофе

Сегодня, 17 апреля, весь мир празднует Международный день кофе. А в Италии он посвящен ее главному кофейному творению – эспрессо. Его история началась в 1938 году, когда владелец одного миланского бара Акилле Гджиа получил патент на производство кофеварок. С помощью этого аппарата итальянцы, а позднее и весь мир, впервые попробовали эспрессо. Главный секрет его приготовления заключается в том, что горячая вода под высоким давлением пропускается через спрессованный молотый кофе. В ходе исследований ученые выяснили, что эспрессо снижает риск развития болезней сердца. А то, что кофе заряжает бодростью и улучшает настроение, факт общеизвестный. Вместе с тем, увлекаться кофе медики не рекомендуют. Предельная норма составляет 8 чашек эспрессо в день. Но лучше всего ограничиться 2-3 чашками. 17 апреля 1968 года в эфир впервые вышла телепрограмма «В мире животных»

55 лет назад, 17 апреля 1968 года, в эфир впервые вышла телепрограмма «В мире животных». Ее основателем и первым ведущим был режиссер-документалист Александр Згуриди. Передача выходила в эфир по субботам на Первом канале советского телевидения в течение 37 лет. По выходным телезрители с интересом наблюдали за повадками африканских львов или перестукиваниями пестрых европейских дятлов. Неторопливый и приятный голос, душевность и мхатовские паузы Николая Дроздова притягивали внимание и к размножающейся анаконде, и к охотящемуся хорьку. Справедливости ради надо сказать, что дело тут не только в глубокой познавательности сюжетов и обаянии ведущего. Ездить в далекое зарубежье тогда могли лишь единицы. Поэтому «В мире животных» в паре с другой популярной телепередачей «Клуб кинопутешественников» стала для советских людей окном в заморскую экзотику. 17 апреля День денег