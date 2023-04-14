14 апреля Международный день внезапного смеха. Чем ещё известна эта дата?

14 апреля День дельфинов

Сегодня, 14 апреля, День дельфинов. Дельфины – это очень умные китообразные млекопитающие. Многие люди считают, что все дельфины выглядят одинаково, но это не так. Существует около 40 различных видов. Есть дельфины розовые, бело-черные, у некоторых нет плавников на спине, у других есть и так далее. Один из самых интересных фактов об этих животных – это то, что они называют друг друга именами. Ученые обнаружили, что дельфины обращаются друг к другу только по имени. Цель Дня дельфинов – рассказать людям о том, как они помогают защищать океаны, обеспечивают баланс в морской среде, а также распространить информацию о запрете охоты на этих прекрасных созданий. 14 апреля 1929 года на городской трассе Монте-Карло в княжестве Монако впервые состоялась гонка

Гран-при Монако – одна из самых знаменитых автогонок в мире. Это один из самых сложных и престижных этапов гонки «Формулы-1» на городской трассе Монте-Карло в княжестве Монако. Впервые эта гонка состоялась 14 апреля 1929 года. Она стартовала в 13:30 под покровительством Почетного Президента «Автомобильного Клуба Монако» Его Светлости Принца Луи Второго. Трасса в Монако – самая короткая, узкая и медленная в чемпионате, но и самая опасная. Узкие, заключенные в стальные барьеры повороты Монте-Карло не прощают ни единой ошибки и требуют от гонщиков предельной концентрации. Гран-при Монако по праву считается одной из самых ярких, престижных и сложных гонок в чемпионате «Формулы-1» 14 апреля Международный день внезапного смеха