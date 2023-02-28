Уборщик мыл ванную комнату и нашёл 60 тысяч долларов. Как это произошло?

Уборщик нашел 60 тысяч долларов в мусорном ведре, когда мыл ванную комнату. Мужчина вызвал полицию и отдал им все деньги.

Как сообщает издание The Mirror, Чаминду убирал в здании телекомпании в Мельбурне, когда нашёл спрятанные деньги. Несмотря на то, что он был небогатым студентом, парень не хотел брать чужое, поэтому позвонил начальству, а позже вызвал полицию.

«Было слишком много, чтобы я мог сосчитать. Я думал, что кто-то разыгрывает меня, но когда я дотронулся до банкнот, то понял, что это настоящие деньги», – рассказал уборщик.

Также он упоминал, что первоначально хотел сообщить о находке властям. Через пару дней полиция начала расследование. Уже есть подозреваемый.

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