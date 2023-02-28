Прямой эфир

Официантка из Австралии получила чаевые в размере 7 тысяч долларов. Что ей пришлось за это сделать?

28 февраля 2023 12:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Клиент ресторана дал юной официантке почти 7 тысяч долларов чаевых, чем довел ее до слез.

Как рассказало издание 7 News, Лорен обслуживала столик, за которым сидел криптоброкер. Он подарил девушке в качестве чаевых почти 7 тысяч долларов. Клиент, зная, что деньги делятся между всем персоналом, попросил ее оставить себе 4 с половиной тысячи долларов, а остальную сумму разделить между персоналом.

Официантка из Австралии получила чаевые в размере 7 тысяч долларов. Что ей пришлось за это сделать?-1

Фото: pexels.com

Одна из официанток, которая стала очевидцем происшествия, рассказала: «Она подошла ко мне вся в слезах и спросила: «Это правда? Это была ошибка, что мне делать

Также девушка утверждает, что Лорен много работала, поэтому она точно достойна таких чаевых.

Официантка из Австралии получила чаевые в размере 7 тысяч долларов. Что ей пришлось за это сделать?-4

Фото: pexels.com

Ее главной мечтой была поездка за границу, поэтому коллеги посоветовали потратить деньги на отдых.

Кстати, раньше мы делились похожей историей. Узнать, за что официантка получила почти тысячу долларов, можно здесь.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Работа # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мужчина за три минуты сделал 209 селфи и попал в Книгу рекордов Гиннесса
28 февраля 2023 11:31

Мужчина за три минуты сделал 209 селфи и попал в Книгу рекордов Гиннесса

28 февраля День Зубной феи. Чем ещё известна эта дата?
28 февраля 2023 07:04

28 февраля День Зубной феи. Чем ещё известна эта дата?

«В противном случае он похоронит ее на заднем дворе». Как отец пытался продать собственную дочь?
27 февраля 2023 15:16

«В противном случае он похоронит ее на заднем дворе». Как отец пытался продать собственную дочь?