Официантка из Австралии получила чаевые в размере 7 тысяч долларов. Что ей пришлось за это сделать?
Клиент ресторана дал юной официантке почти 7 тысяч долларов чаевых, чем довел ее до слез.
Как рассказало издание 7 News, Лорен обслуживала столик, за которым сидел криптоброкер. Он подарил девушке в качестве чаевых почти 7 тысяч долларов. Клиент, зная, что деньги делятся между всем персоналом, попросил ее оставить себе 4 с половиной тысячи долларов, а остальную сумму разделить между персоналом.
Одна из официанток, которая стала очевидцем происшествия, рассказала: «Она подошла ко мне вся в слезах и спросила: «Это правда? Это была ошибка, что мне делать?»
Также девушка утверждает, что Лорен много работала, поэтому она точно достойна таких чаевых.
Ее главной мечтой была поездка за границу, поэтому коллеги посоветовали потратить деньги на отдых.
Кстати, раньше мы делились похожей историей. Узнать, за что официантка получила почти тысячу долларов, можно здесь.
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