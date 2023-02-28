Официантка из Австралии получила чаевые в размере 7 тысяч долларов. Что ей пришлось за это сделать?

Как рассказало издание 7 News, Лорен обслуживала столик, за которым сидел криптоброкер. Он подарил девушке в качестве чаевых почти 7 тысяч долларов. Клиент, зная, что деньги делятся между всем персоналом, попросил ее оставить себе 4 с половиной тысячи долларов, а остальную сумму разделить между персоналом.

Клиент ресторана дал юной официантке почти 7 тысяч долларов чаевых, чем довел ее до слез.

Одна из официанток, которая стала очевидцем происшествия, рассказала: «Она подошла ко мне вся в слезах и спросила: «Это правда? Это была ошибка, что мне делать?»

Также девушка утверждает, что Лорен много работала, поэтому она точно достойна таких чаевых.