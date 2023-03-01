1 марта отмечают Праздник прихода весны. Вот чем ещё известна эта дата

Праздник прихода весны

1 марта отмечается всеми ожидаемый Праздник прихода весны. Именно весной пробуждается природа, рождаются новые надежды, верится, что все должно сложиться наилучшим образом. Это особенное время, когда становится тепло и удлиняется световой день, ярко светит ласковое солнце, небо приобретает яркий лазурный оттенок. Приход весны несет с собой радость жизни, теплые деньки и обновления в природе.

Всемирная Организация Здравоохранения ежегодно 1 марта отмечает День иммунитета. Первый день весны в данном случае выбран далеко не случайно. Все мы знаем, что такое весенний авитаминоз и прочие проблемы, связанные с ослаблением иммунной системы, которая поддерживала наш организм на протяжении холодных зимних дней. Всемирный день иммунитета – это не увеселительное мероприятие.

Главная задача этого праздника – информирование о том, как важна иммунная система организму и как она помогает справиться ему с вирусами и бактериями. А так как укрепить свой иммунитет можно с помощью здорового образа жизни, то еще одной задачей этого дня является побуждение людей к занятиям физкультурой и отказу от вредных привычек.

День комплиментов