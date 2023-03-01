Прямой эфир

1 марта отмечают Праздник прихода весны. Вот чем ещё известна эта дата

01 марта 2023 06:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Праздник прихода весны  

1 марта отмечают Праздник прихода весны. Вот чем ещё известна эта дата-1

1 марта отмечается всеми ожидаемый Праздник прихода весны. Именно весной пробуждается природа, рождаются новые надежды, верится, что все должно сложиться наилучшим образом. Это особенное время, когда становится тепло и удлиняется световой день, ярко светит ласковое солнце, небо приобретает яркий лазурный оттенок. Приход весны несет с собой радость жизни, теплые деньки и обновления в природе.  

День иммунитета  

1 марта отмечают Праздник прихода весны. Вот чем ещё известна эта дата-4

Всемирная Организация Здравоохранения ежегодно 1 марта отмечает День иммунитета. Первый день весны в данном случае выбран далеко не случайно. Все мы знаем, что такое весенний авитаминоз и прочие проблемы, связанные с ослаблением иммунной системы, которая поддерживала наш организм на протяжении холодных зимних дней. Всемирный день иммунитета – это не увеселительное мероприятие.  

Главная задача этого праздника – информирование о том, как важна иммунная система организму и как она помогает справиться ему с вирусами и бактериями. А так как укрепить свой иммунитет можно с помощью здорового образа жизни, то еще одной задачей этого дня является побуждение людей к занятиям физкультурой и отказу от вредных привычек.  

День комплиментов  

1 марта отмечают Праздник прихода весны. Вот чем ещё известна эта дата-7

Среди неофициальных всемирных праздников особо выделяется День комплиментов, который отмечается в первый мартовский день. Комплимент – это особая форма похвалы или одобрения, выраженная словесно в благожелательной форме. Само понятие имеет французские корни, и это неудивительно, ведь именно во Франции зародились традиции дипломатии, этикета и выражения восхищения прекрасным дамам.  

Комплименты можно говорить всем – мужчинам и женщинам, молодым и взрослым, знакомым и незнакомцам. Главное, чтобы произнесенные слова вызывали положительную реакцию. Искренний комплимент способен на многое. Он разрядит обстановку и наладит доброжелательные отношения.  

Говорите комплименты, радуйтесь приходу весны, и пусть этот день запомнится только хорошим!  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Уборщик мыл ванную комнату и нашёл 60 тысяч долларов. Как это произошло?
28 февраля 2023 14:53

Уборщик мыл ванную комнату и нашёл 60 тысяч долларов. Как это произошло?

Официантка из Австралии получила чаевые в размере 7 тысяч долларов. Что ей пришлось за это сделать?
28 февраля 2023 12:16

Официантка из Австралии получила чаевые в размере 7 тысяч долларов. Что ей пришлось за это сделать?

Мужчина за три минуты сделал 209 селфи и попал в Книгу рекордов Гиннесса
28 февраля 2023 11:31

Мужчина за три минуты сделал 209 селфи и попал в Книгу рекордов Гиннесса