1 марта отмечают Праздник прихода весны. Вот чем ещё известна эта дата

1 марта отмечается всеми ожидаемый Праздник прихода весны. Именно весной пробуждается природа, рождаются новые надежды, верится, что все должно сложиться наилучшим образом. Это особенное время, когда становится тепло и удлиняется световой день, ярко светит ласковое солнце, небо приобретает яркий лазурный оттенок. Приход весны несет с собой радость жизни, теплые деньки и обновления в природе.
Всемирная Организация Здравоохранения ежегодно 1 марта отмечает День иммунитета. Первый день весны в данном случае выбран далеко не случайно. Все мы знаем, что такое весенний авитаминоз и прочие проблемы, связанные с ослаблением иммунной системы, которая поддерживала наш организм на протяжении холодных зимних дней. Всемирный день иммунитета – это не увеселительное мероприятие.
Главная задача этого праздника – информирование о том, как важна иммунная система организму и как она помогает справиться ему с вирусами и бактериями. А так как укрепить свой иммунитет можно с помощью здорового образа жизни, то еще одной задачей этого дня является побуждение людей к занятиям физкультурой и отказу от вредных привычек.
Среди неофициальных всемирных праздников особо выделяется День комплиментов, который отмечается в первый мартовский день. Комплимент – это особая форма похвалы или одобрения, выраженная словесно в благожелательной форме. Само понятие имеет французские корни, и это неудивительно, ведь именно во Франции зародились традиции дипломатии, этикета и выражения восхищения прекрасным дамам.
Комплименты можно говорить всем – мужчинам и женщинам, молодым и взрослым, знакомым и незнакомцам. Главное, чтобы произнесенные слова вызывали положительную реакцию. Искренний комплимент способен на многое. Он разрядит обстановку и наладит доброжелательные отношения.
Говорите комплименты, радуйтесь приходу весны, и пусть этот день запомнится только хорошим!
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