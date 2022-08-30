Почему молодожёнам лучше жить отдельно? Отвечает психотерапевт-сексолог

Большинство молодых семей грезят о собственной жилплощади, но зачастую обстоятельства диктуют свои правила. Тогда кров приходится делить с родителями или близкими родственниками. На практике такой квартирный вопрос может стать настоящим испытанием для молодой пары.

Татьяна Борук, психотерапевт-сексолог:

В Советском союзе была маленькая жилплощадь. Поэтому зачастую все вместе, внуки, правнуки, бабушки, дедушки, молодая семья жили вместе. Наши родители по менталитету и привычке не хотят отпускать своих детей и внуков, хотят полноценно участвовать в их жизни. Это уже идет выработка с того времени, когда дети уже хотят отдалиться, уехать и создать свою семью, родители не отпускают, потому что на основе этого у них нет общих интересов, они всю свою жизнь отдали ребенку, что вообще неправильно. Не о чем говорить с мужем, потому что детям нужно помочь, у них проблемы. И когда родители остаются наедине, им не о чем говорить с супругом.

«Мы дружная семья» – один из самых популярных семейных мифов, где все негативные эмоции находятся под большим запретом, а родительская забота переходит все границы. Татьяна Борук:

В каждой паре вылезает миф «мы дружная семья», именно у советских людей. Миф «мы дружная семья» – это ноль рассоединения, мы должны жить вместе, мама лучше знает, все во благо, даже самая худшая идея. Они живут вместе с детьми, влезают в отношения, все двери должны быть открыты, желательно, чтобы вообще не было этих дверей. И ребенку вкладывается это все в голову. А ребенок на самом деле занимается обслуживанием родительских потребностей. Соответственно, в основном он вообще не может создать семью. Чаще всего, когда родители живут вместе с детьми, у этих детей много браков. Фитнес-инструктор Анна Бедрицкая о «совместном проживании» знает не понаслышке. И хоть девушка уже приобрела свои заветные квадраты в столице, прошлые конфликты до сих пор дают о себе знать.

Анна Бедрицкая:

Когда мы были на третьем курсе университета, мы с моим парнем решили пожениться. Мы были студентами, денег не было. Мы пошли жить к моим родителям. Жили достаточно долго, закончили университет, но по ходу нашей жизни возникали конфликты на ровном месте. Это были бытовые конфликты. Не помыл ложку, не помыл чашку, не закрыл дверцу, куда ты пошел, откуда пришел. Большое количество мелких конфликтов, живя на родительской территории, привели к тому, что супруг с мамой перестали общаться. Они перестали разговаривать. Начали играть в молчанку. Они не разговаривают до сих пор. У нас уже двое взрослых детей, а они с мамой до сих пор не разговаривают. Большое значение имеет, и у чьих родителей живет пара. Психологи утверждают, что если, к примеру, семья проживает у родителей жены, это резко понижает статус мужа в глазах окружающих. В обратной ситуации возникает проблема свекрови и невестки. Здесь корень вопроса кроется на кухне, ведь как известно – двух хозяек в доме быть не может.