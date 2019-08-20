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Как они сейчас поживают? Семь российских актёров, которые прославились одной ролью

20 августа 2019 14:47
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Российский кинематограф знаменит своими сериалами, их выпускается много, а для актёров – это путь к большой мечте. Однако далеко не все актёры даже популярных сериалов потом становятся звёздами мирового масштаба.

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Мы решили вспомнить нескольких артистов, которые когда-то были у всех на слуху, а теперь – отошли в тень.

Александр Лымарев

Как они сейчас поживают? Семь российских актёров, которые прославились одной ролью-1

Фото: Кино-театр.ру

Молодой парень Михаил Медведев, который в сериале «Солдаты» из рядового стал сержантом, запомнился многим телезрителям. Сейчас Александр занимается фотографией и графикой, иногда выступает в театрах и снимается в фильмах.

Как они сейчас поживают? Семь российских актёров, которые прославились одной ролью-4

Фото: vk.com/al.lymarev

Юлия Захарова

Как они сейчас поживают? Семь российских актёров, которые прославились одной ролью-7

Фото: sonypicturestelevision.ru

Исполнительница роли Лены Полено в сериале «Счастливы вместе» стала очень популярной. После этого Захарова снялась только в одном фильме – «Водяная». Сейчас Юлию можно увидеть на театральной сцене, а также актриса пишет стихи.

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Как они сейчас поживают? Семь российских актёров, которые прославились одной ролью-10

Фото: instagram.com/ejikikungfu

Алексей Гаврилов

Как они сейчас поживают? Семь российских актёров, которые прославились одной ролью-13

Фото: instagram.com/alexey_lemar

Георгий Рудковский из сериала «Универ», который также появился в «СашаТаня». Персонаж Гаврилова запомнился своей любовью к девушкам и службой в армии. В 2015 году Алексей женился. Его избранницей стала инструктор по йоге Марина Мельникова. У них есть даже общий псевдоним – Лемар (Лёша + Марина). Актёр был ведущим на радио, пишет стихи, а в 2017 году стал генеральным директором журнала.

Как они сейчас поживают? Семь российских актёров, которые прославились одной ролью-16

Фото: instagram.com/alexey_lemar

Филипп Котов

Как они сейчас поживают? Семь российских актёров, которые прославились одной ролью-19

Фото: vk.com/zaycev.plus1

Запомнился телезрителям ролью Саши Зайцева в сериале «Зайцев+1». Сейчас Котов состоит в труппе Театра на Таганке и участвует в самых разных спектаклях. В 2019 году был награждён мэром Москвы за вклад в развитие культуры. Увлекается коллекционированием.

Как они сейчас поживают? Семь российских актёров, которые прославились одной ролью-22

Фото: vk.com/idkotofil

Павел Майков

Как они сейчас поживают? Семь российских актёров, которые прославились одной ролью-25

Фото: Кино-театр.ру

Известность актёру принесла роль Виктора Пчёлкина по прозвищу «Пчёла» в сериале «Бригада». Основал три музыкальные группы, последнюю, «Магрит», создал в 2017 году. Хотя особенно ярких ролей сейчас у Майкова нет, он продолжает сниматься в фильмах и сериалах.

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Как они сейчас поживают? Семь российских актёров, которые прославились одной ролью-28

Фото: instagram.com/pavel.maykov

Василий Степанов

Как они сейчас поживают? Семь российских актёров, которые прославились одной ролью-31

Фото: Кино-театр.ру

Прославился ролью Максима Каммерера в кинематографической дилогии «Обитаемый остров». Имеет специальность преподавателя, занимался рукопашным боем и является кандидатом в мастера спорта. В 2017 году выпал из окна, сломал руку и ногу. В середине 2019 года у Степанова диагностировали шизофрению.

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Как они сейчас поживают? Семь российских актёров, которые прославились одной ролью-34

Фото: instagram.com/vasiliystepanov_official

Елена Бирюкова

Как они сейчас поживают? Семь российских актёров, которые прославились одной ролью-37

Фото: Кино-театр.ру

Известна ролью Маши в сериале «Саша + Маша». Кстати, это была первая роль Бирюковой. Актриса продолжает сниматься, в том числе появлялась в сериале «Универ». Играет в различных спектаклях. Также недавно стало известно, что вскоре Елена выйдет замуж за Илью Хорошилова, с которым совместно проживает много лет. У пары есть дочь, которая родилась в 2012 году.

Как они сейчас поживают? Семь российских актёров, которые прославились одной ролью-40

Фото: instagram.com/birukovagram

# Звезды # калейдоскоп # Василий Степанов # Фотофакт

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