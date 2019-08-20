Как они сейчас поживают? Семь российских актёров, которые прославились одной ролью

Российский кинематограф знаменит своими сериалами, их выпускается много, а для актёров – это путь к большой мечте. Однако далеко не все актёры даже популярных сериалов потом становятся звёздами мирового масштаба. Такими вы их ещё не видели. Семь редких фото звёзд советского кино Мы решили вспомнить нескольких артистов, которые когда-то были у всех на слуху, а теперь – отошли в тень. Александр Лымарев

Фото: Кино-театр.ру

Молодой парень Михаил Медведев, который в сериале «Солдаты» из рядового стал сержантом, запомнился многим телезрителям. Сейчас Александр занимается фотографией и графикой, иногда выступает в театрах и снимается в фильмах.

Фото: vk.com/al.lymarev

Юлия Захарова

Фото: sonypicturestelevision.ru

Исполнительница роли Лены Полено в сериале «Счастливы вместе» стала очень популярной. После этого Захарова снялась только в одном фильме – «Водяная». Сейчас Юлию можно увидеть на театральной сцене, а также актриса пишет стихи. «Счастливы вместе»: как изменились актёры сериала за 13 лет

Фото: instagram.com/ejikikungfu

Алексей Гаврилов

Фото: instagram.com/alexey_lemar

Георгий Рудковский из сериала «Универ», который также появился в «СашаТаня». Персонаж Гаврилова запомнился своей любовью к девушкам и службой в армии. В 2015 году Алексей женился. Его избранницей стала инструктор по йоге Марина Мельникова. У них есть даже общий псевдоним – Лемар (Лёша + Марина). Актёр был ведущим на радио, пишет стихи, а в 2017 году стал генеральным директором журнала.

Фото: instagram.com/alexey_lemar

Филипп Котов

Фото: vk.com/zaycev.plus1

Запомнился телезрителям ролью Саши Зайцева в сериале «Зайцев+1». Сейчас Котов состоит в труппе Театра на Таганке и участвует в самых разных спектаклях. В 2019 году был награждён мэром Москвы за вклад в развитие культуры. Увлекается коллекционированием.

Фото: vk.com/idkotofil

Павел Майков

Фото: Кино-театр.ру

Известность актёру принесла роль Виктора Пчёлкина по прозвищу «Пчёла» в сериале «Бригада». Основал три музыкальные группы, последнюю, «Магрит», создал в 2017 году. Хотя особенно ярких ролей сейчас у Майкова нет, он продолжает сниматься в фильмах и сериалах. Братва 15 лет спустя. Что стало с актёрами сериала «Бригада»

Фото: instagram.com/pavel.maykov

Василий Степанов

Фото: Кино-театр.ру

Прославился ролью Максима Каммерера в кинематографической дилогии «Обитаемый остров». Имеет специальность преподавателя, занимался рукопашным боем и является кандидатом в мастера спорта. В 2017 году выпал из окна, сломал руку и ногу. В середине 2019 года у Степанова диагностировали шизофрению. А вы мечтали в детстве попасть на необитаемый остров? 6 фильмов о выживании

Фото: instagram.com/vasiliystepanov_official

Елена Бирюкова

Фото: Кино-театр.ру

Известна ролью Маши в сериале «Саша + Маша». Кстати, это была первая роль Бирюковой. Актриса продолжает сниматься, в том числе появлялась в сериале «Универ». Играет в различных спектаклях. Также недавно стало известно, что вскоре Елена выйдет замуж за Илью Хорошилова, с которым совместно проживает много лет. У пары есть дочь, которая родилась в 2012 году.