Прямой эфир

Такими вы их ещё не видели. Семь редких фото звёзд советского кино

30 июля 2019 14:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Как давно вы пересматривали старые советские фильмы? Сложно поверить, что «Иван Васильевич меняет профессию» вышел более 45 лет назад, ведь кино кажется таким современным! Да, с актёрами, которые сыграли Ивана Грозного или Жоржа Милославского, мы знакомы уже очень давно, но их герои – не стареют.

А когда в последний раз вы вспоминали персонажей таких культовых произведений, как «Любовь и голуби», «Карнавальная ночь», «Семнадцать мгновений весны» или «Девчата»? Крылатые фразы из этих фильмов и их герои прочно вошли в нашу жизнь.

Блуждая на просторах соцсетей, мы нашли уникальную страничку в Instagram под названием «kino.cccp», которая просто погружает в воспоминания. Мы выбрали оттуда самые интересные, на наш взгляд, фотографии, чтобы поделиться ими с вами.  

1. Людмила Гурченко.

Фотография была сделана в 1960-ых. Кстати, как раз в это время у Гурченко было затишье со съёмками. А ещё есть интересная история, что однажды к Людмиле Марковне на улице подошёл человек и сказал «Мы с вами воровали». Сперва Гурченко растерялась, а потом поняла, что мужчина намекал на времена немецкой оккупации, когда добывать еду было непростым делом.

Такими вы их ещё не видели. Семь редких фото звёзд советского кино-1

Фото: instagram.com/kino.cccp

2. Владимир Высоцкий.

Это был 1973 год, когда Высоцкий отдыхал в Пицунде. Есть предположения, что именно в этом городе и в этом году Владимир Семёнович написал свою песню «Штормит весь вечер, и пока…».

Владимир Высоцкий. Попробуем понять, как он стал нашим кумиром

Такими вы их ещё не видели. Семь редких фото звёзд советского кино-3

Фото: instagram.com/kino.cccp

3. Юлия Меньшова, Вера Алентова и Владимир Меньшов.

На этой фотографии Юлия Владимировна ещё совсем юна, ей только предстоит покорить кинематограф. По словам Меньшовой, в то время у её родителей были сложные отношения. Поэтому девушка не спешила с поиском молодого человека.

Такими вы их ещё не видели. Семь редких фото звёзд советского кино-5

Фото: instagram.com/kino.cccp

4. Ирина Алфёрова и Вячеслав Тихонов.

Фото сделано в 1980-ые, во время съёмок фильма «ТАСС уполномочен заявить». К тому времени Алфёрова уже была уверена в своих силах. А помогла ей в этом победа в местном конкурсе красоты. У Тихонова это был период затишья после его выдающейся роли Штирлица в фильме «Семнадцать мгновений весны».  

Вячеслав Тихонов – икона советского кино. Когда он появлялся на улице, останавливался транспорт, а люди вылезали из окон

Такими вы их ещё не видели. Семь редких фото звёзд советского кино-7

Фото: instagram.com/kino.cccp

5. Надежда Румянцева.

Румянцева на футбольном матче 12 сентября 1958 года. Сразу видно, что она была всерьёз увлечена происходящим. Видимо, в ней всегда оставалось немного от ребёнка, что вместе с невысоким ростом позволяло ей играть 10-летних девочек в 24 года и 18-летних девушек в 32 года.

Почему лучшая травести советского кино Надежда Румянцева на пике популярности оставила карьеру на 12 лет

Такими вы их ещё не видели. Семь редких фото звёзд советского кино-9

Фото: instagram.com/kino.cccp

6. Андрей Миронов, Лариса Голубкина и Мария Голубкина.

На фото Миронов и Голубкина, которые относительно недавно стали родителями. Лариса Ивановна рассказывала, что сначала у неё с Мироновым были несерьёзные отношения. Андрей Александрович сразу позвал её замуж, а она – отказывалась. Он ей: «Как ты не хочешь? Все хотят, а ты не хочешь!».

По стопам дедушки. Как выглядит 27-летний внук Андрея Миронова

Такими вы их ещё не видели. Семь редких фото звёзд советского кино-11

Фото: instagram.com/kino.cccp

7. Юрий Яковлев и Леонид Куравлёв.

1973 год. Фото сделано во время перерыва между съёмки культового фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Кстати, ряд весьма интересных сцен в кинокартину так и не попал. Например, мы так и не увидели, как Иван Васильевич жарит себе котлеты.

Такими вы их ещё не видели. Семь редких фото звёзд советского кино-13

Фото: instagram.com/kino.cccp

# Кино # Вера Алентова # Ирина Алфёрова # Юрий Яковлев # Леонид Куравлёв

Другие новости рубрики

Все новости
Как две сестры. Старшая дочь Екатерины Климовой растёт её копией
30 июля 2019 11:08

Как две сестры. Старшая дочь Екатерины Климовой растёт её копией

Попугайчик станцевал лезгинку и покорил сеть своим выступлением
30 июля 2019 08:17

Попугайчик станцевал лезгинку и покорил сеть своим выступлением

Мама отругала дочь перед сном. Малышка смогла преподать ей урок, сказав всего 3 слова
29 июля 2019 14:47

Мама отругала дочь перед сном. Малышка смогла преподать ей урок, сказав всего 3 слова