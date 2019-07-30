Такими вы их ещё не видели. Семь редких фото звёзд советского кино

Как давно вы пересматривали старые советские фильмы? Сложно поверить, что «Иван Васильевич меняет профессию» вышел более 45 лет назад, ведь кино кажется таким современным! Да, с актёрами, которые сыграли Ивана Грозного или Жоржа Милославского, мы знакомы уже очень давно, но их герои – не стареют.

А когда в последний раз вы вспоминали персонажей таких культовых произведений, как «Любовь и голуби», «Карнавальная ночь», «Семнадцать мгновений весны» или «Девчата»? Крылатые фразы из этих фильмов и их герои прочно вошли в нашу жизнь.

Блуждая на просторах соцсетей, мы нашли уникальную страничку в Instagram под названием «kino.cccp», которая просто погружает в воспоминания. Мы выбрали оттуда самые интересные, на наш взгляд, фотографии, чтобы поделиться ими с вами.

1. Людмила Гурченко.

Фотография была сделана в 1960-ых. Кстати, как раз в это время у Гурченко было затишье со съёмками. А ещё есть интересная история, что однажды к Людмиле Марковне на улице подошёл человек и сказал «Мы с вами воровали». Сперва Гурченко растерялась, а потом поняла, что мужчина намекал на времена немецкой оккупации, когда добывать еду было непростым делом.