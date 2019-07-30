Такими вы их ещё не видели. Семь редких фото звёзд советского кино
Как давно вы пересматривали старые советские фильмы? Сложно поверить, что «Иван Васильевич меняет профессию» вышел более 45 лет назад, ведь кино кажется таким современным! Да, с актёрами, которые сыграли Ивана Грозного или Жоржа Милославского, мы знакомы уже очень давно, но их герои – не стареют.
А когда в последний раз вы вспоминали персонажей таких культовых произведений, как «Любовь и голуби», «Карнавальная ночь», «Семнадцать мгновений весны» или «Девчата»? Крылатые фразы из этих фильмов и их герои прочно вошли в нашу жизнь.
Блуждая на просторах соцсетей, мы нашли уникальную страничку в Instagram под названием «kino.cccp», которая просто погружает в воспоминания. Мы выбрали оттуда самые интересные, на наш взгляд, фотографии, чтобы поделиться ими с вами.
1. Людмила Гурченко.
Фотография была сделана в 1960-ых. Кстати, как раз в это время у Гурченко было затишье со съёмками. А ещё есть интересная история, что однажды к Людмиле Марковне на улице подошёл человек и сказал «Мы с вами воровали». Сперва Гурченко растерялась, а потом поняла, что мужчина намекал на времена немецкой оккупации, когда добывать еду было непростым делом.
Фото: instagram.com/kino.cccp
2. Владимир Высоцкий.
Это был 1973 год, когда Высоцкий отдыхал в Пицунде. Есть предположения, что именно в этом городе и в этом году Владимир Семёнович написал свою песню «Штормит весь вечер, и пока…».
Владимир Высоцкий. Попробуем понять, как он стал нашим кумиром
Фото: instagram.com/kino.cccp
3. Юлия Меньшова, Вера Алентова и Владимир Меньшов.
На этой фотографии Юлия Владимировна ещё совсем юна, ей только предстоит покорить кинематограф. По словам Меньшовой, в то время у её родителей были сложные отношения. Поэтому девушка не спешила с поиском молодого человека.
Фото: instagram.com/kino.cccp
4. Ирина Алфёрова и Вячеслав Тихонов.
Фото сделано в 1980-ые, во время съёмок фильма «ТАСС уполномочен заявить». К тому времени Алфёрова уже была уверена в своих силах. А помогла ей в этом победа в местном конкурсе красоты. У Тихонова это был период затишья после его выдающейся роли Штирлица в фильме «Семнадцать мгновений весны».
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Фото: instagram.com/kino.cccp
5. Надежда Румянцева.
Румянцева на футбольном матче 12 сентября 1958 года. Сразу видно, что она была всерьёз увлечена происходящим. Видимо, в ней всегда оставалось немного от ребёнка, что вместе с невысоким ростом позволяло ей играть 10-летних девочек в 24 года и 18-летних девушек в 32 года.
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Фото: instagram.com/kino.cccp
6. Андрей Миронов, Лариса Голубкина и Мария Голубкина.
На фото Миронов и Голубкина, которые относительно недавно стали родителями. Лариса Ивановна рассказывала, что сначала у неё с Мироновым были несерьёзные отношения. Андрей Александрович сразу позвал её замуж, а она – отказывалась. Он ей: «Как ты не хочешь? Все хотят, а ты не хочешь!».
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Фото: instagram.com/kino.cccp
7. Юрий Яковлев и Леонид Куравлёв.
1973 год. Фото сделано во время перерыва между съёмки культового фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Кстати, ряд весьма интересных сцен в кинокартину так и не попал. Например, мы так и не увидели, как Иван Васильевич жарит себе котлеты.
Фото: instagram.com/kino.cccp