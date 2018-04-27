Как одна из самых красивых биатлонисток мира Доротея Вирер покоряет соцсети: 10 фото
После окончания очередного биатлонного сезона у спортсменов есть некоторое время, чтобы отдохнуть.
Например, Мартен Фуркад отправился на Мальдивы, Лаура Дальмайер и Кайса Мякяряйнен отдыхают в горах и катаются на лыжах, белорусская биатлонистка и олимпийская чемпионка Ирина Кривко сыграла свадьбу.
Биатлонистка Доротея Вирер отправилась на итальянские пляжи вместе с друзьями. Девушка делится с подписчиками фотографиями с отдыха и отмечает, что проводит «отличные денечки». Поклонники биатлона со всего мира называют Вирер одной из самых очаровательных спортсменок.
В соцсетях на страницу Вирер подписаны почти 300 тысяч человек. После каждого старта число подписчиков неизменно увеличивается. Некоторые пользователи отмечают, что девушке не страшны ни ветер, ни тяжелые гонки – она прекрасно выглядит во время любого старта.
28-летнюю Вирер называли одной из главных фавориток прошедших Олимпийских игр, однако удача улыбнулась прекрасной итальянке в Пхенчхане лишь однажды – она является обладательницей бронзовой медали в смешанной эстафете.
Мы собрали 10 фото Доротеи Вирер, которыми она делится с подписчиками в соцсетях.
Фото: instagram.com/dorothea_wierer