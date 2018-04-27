Как одна из самых красивых биатлонисток мира Доротея Вирер покоряет соцсети: 10 фото

После окончания очередного биатлонного сезона у спортсменов есть некоторое время, чтобы отдохнуть.

Например, Мартен Фуркад отправился на Мальдивы, Лаура Дальмайер и Кайса Мякяряйнен отдыхают в горах и катаются на лыжах, белорусская биатлонистка и олимпийская чемпионка Ирина Кривко сыграла свадьбу.

Биатлонистка Доротея Вирер отправилась на итальянские пляжи вместе с друзьями. Девушка делится с подписчиками фотографиями с отдыха и отмечает, что проводит «отличные денечки». Поклонники биатлона со всего мира называют Вирер одной из самых очаровательных спортсменок.