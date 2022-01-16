Зимняя Олимпиада онлайн. В Пекине запущен поезд с вагоном-телестудией

Новости Китая. До начала зимней Олимпиады в Пекине остается 19 дней, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. В Пекине уже запущен поезд с вагоном-телестудией, позволяющим организовывать прямые трансляции. Это первый в мире TV-локомотив.

В студии на рельсах используются технологии 5G, 4K и 8K. Речь идет об искусственном интеллекте, с возможностью трансляции видео в формате Ultra HD. Поезд движется со скоростью 350 км/час.