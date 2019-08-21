Пара сделала необычные обручальные кольца, но они не понравились свекрови. Она решила действовать

Девушка рассказала, что незадолго до церемонии свекровь попросила показать обручальные кольца. Пара с радостью продемонстрировала их. С кольцами была связана особенная история – невеста смогла получить части бочки из пивоварни, где прошло первое свидание пары. Эти деревянные фрагменты были включены в обручальные кольца, которые сделал любимый дизайнер пары.

Пара сделала уникальные обручальные кольца на свадьбу, но они не понравились маме жениха.

Кольца не произвели впечатления на свекровь. Она решила взять дело в свои руки.

Женщина невзначай спросила сына, какой у него размер кольца. И вскоре почтальон доставил пакет, в котором находилось кольцо для жениха с запиской от мамы. В ней было сказано: «Увидела это кольцо и подумала о тебе. Я думаю, что оно гораздо более стильное, чем то, которое вы сделали».

Невеста очень расстроилась из-за того, что женщина подумала, что ее сын будет носить обручальное кольца, которое купила мама, а не которое он выбрал вместе с будущей женой.

Пара отправила посылку обратно.

Спустя неделю жених и невеста поехали в гости к свекрови. У пары не было желания говорить о произошедшем, но женщина достала коробку с кольцом и спросила, почему его доставили обратно. Сыну пришлось вмешаться и объяснить, насколько неуместно было покупать новое кольцо для него.

«Он объяснил, что наши кольца имеют значения для двоих и что не нужно вмешиваться в такие вопросы».

Комментаторы согласились, что ситуация оказалась нелепой.