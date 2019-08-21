Пара сделала необычные обручальные кольца, но они не понравились свекрови. Она решила действовать

Пара сделала уникальные обручальные кольца на свадьбу, но они не понравились маме жениха.
Невероятная история, размещенная возмущенной невестой на Reddit, была опубликована на Daily Mail.
Девушка рассказала, что незадолго до церемонии свекровь попросила показать обручальные кольца. Пара с радостью продемонстрировала их. С кольцами была связана особенная история – невеста смогла получить части бочки из пивоварни, где прошло первое свидание пары. Эти деревянные фрагменты были включены в обручальные кольца, которые сделал любимый дизайнер пары.
Кольца не произвели впечатления на свекровь. Она решила взять дело в свои руки.
Женщина невзначай спросила сына, какой у него размер кольца. И вскоре почтальон доставил пакет, в котором находилось кольцо для жениха с запиской от мамы. В ней было сказано: «Увидела это кольцо и подумала о тебе. Я думаю, что оно гораздо более стильное, чем то, которое вы сделали».
Невеста очень расстроилась из-за того, что женщина подумала, что ее сын будет носить обручальное кольца, которое купила мама, а не которое он выбрал вместе с будущей женой.
Пара отправила посылку обратно.
Спустя неделю жених и невеста поехали в гости к свекрови. У пары не было желания говорить о произошедшем, но женщина достала коробку с кольцом и спросила, почему его доставили обратно. Сыну пришлось вмешаться и объяснить, насколько неуместно было покупать новое кольцо для него.
«Он объяснил, что наши кольца имеют значения для двоих и что не нужно вмешиваться в такие вопросы».
Комментаторы согласились, что ситуация оказалась нелепой.
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