Ирина Шейк, Меган Маркл, Анджелина Джоли. Маленькая девочка повторила образы знаменитостей
Маленькая девочка Стефани из Турции примеряет на себя образ знаменитостей. В этом девочке помогает мама.
Особенность костюмов, которые для Стефани делает мама, в том, что они изготовлены из предметов домашнего обихода. Маленькая девочка в образе звёзд понравилась пользователям соцсетей, и сейчас у Стефани почти 280 тысяч подписчиков.
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Предлагаем и вам взглянуть, как малышка подражает знаменитостям.
Леди Гага
Фото: instagram.com/seasunstefunny
Ирина Шейк
Фото: instagram.com/seasunstefunny
Дженнифер Лопес
Фото: instagram.com/seasunstefunny
Дженнифер Лоуренс
Фото: instagram.com/seasunstefunny
Селена Гомес
Фото: instagram.com/seasunstefunny
Принцесса Евгения Йоркская
Фото: instagram.com/seasunstefunny
Меган Маркл
Фото: instagram.com/seasunstefunny
Энн Хэтэуэй
Фото: instagram.com/seasunstefunny
Бейонсе
Фото: instagram.com/seasunstefunny
Серена Уильямс
Фото: instagram.com/seasunstefunny
Анджелина Джоли
Фото: instagram.com/seasunstefunny