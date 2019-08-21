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Ирина Шейк, Меган Маркл, Анджелина Джоли. Маленькая девочка повторила образы знаменитостей

21 августа 2019 10:26
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Маленькая девочка Стефани из Турции примеряет на себя образ знаменитостей. В этом девочке помогает мама.

Особенность костюмов, которые для Стефани делает мама, в том, что они изготовлены из предметов домашнего обихода. Маленькая девочка в образе звёзд понравилась пользователям соцсетей, и сейчас у Стефани почти 280 тысяч подписчиков.

Седокова, Ланская и Кларк. Как выглядят знаменитости без макияжа?

Предлагаем и вам взглянуть, как малышка подражает знаменитостям.

Леди Гага

Ирина Шейк, Меган Маркл, Анджелина Джоли. Маленькая девочка повторила образы знаменитостей-1

Фото: instagram.com/seasunstefunny

Ирина Шейк

Ирина Шейк, Меган Маркл, Анджелина Джоли. Маленькая девочка повторила образы знаменитостей-4

Фото: instagram.com/seasunstefunny

Дженнифер Лопес

Ирина Шейк, Меган Маркл, Анджелина Джоли. Маленькая девочка повторила образы знаменитостей-7

Фото: instagram.com/seasunstefunny

Дженнифер Лоуренс

Ирина Шейк, Меган Маркл, Анджелина Джоли. Маленькая девочка повторила образы знаменитостей-10

Фото: instagram.com/seasunstefunny

Селена Гомес

Ирина Шейк, Меган Маркл, Анджелина Джоли. Маленькая девочка повторила образы знаменитостей-13

Фото: instagram.com/seasunstefunny

Принцесса Евгения Йоркская

Ирина Шейк, Меган Маркл, Анджелина Джоли. Маленькая девочка повторила образы знаменитостей-16

Фото: instagram.com/seasunstefunny

Меган Маркл

Ирина Шейк, Меган Маркл, Анджелина Джоли. Маленькая девочка повторила образы знаменитостей-19

Фото: instagram.com/seasunstefunny

Энн Хэтэуэй

Ирина Шейк, Меган Маркл, Анджелина Джоли. Маленькая девочка повторила образы знаменитостей-22

Фото: instagram.com/seasunstefunny

Бейонсе

Ирина Шейк, Меган Маркл, Анджелина Джоли. Маленькая девочка повторила образы знаменитостей-25

Фото: instagram.com/seasunstefunny

Серена Уильямс

Ирина Шейк, Меган Маркл, Анджелина Джоли. Маленькая девочка повторила образы знаменитостей-28

Фото: instagram.com/seasunstefunny

Анджелина Джоли

Ирина Шейк, Меган Маркл, Анджелина Джоли. Маленькая девочка повторила образы знаменитостей-31

Фото: instagram.com/seasunstefunny

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