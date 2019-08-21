Ирина Шейк, Меган Маркл, Анджелина Джоли. Маленькая девочка повторила образы знаменитостей

Маленькая девочка Стефани из Турции примеряет на себя образ знаменитостей. В этом девочке помогает мама.

Особенность костюмов, которые для Стефани делает мама, в том, что они изготовлены из предметов домашнего обихода. Маленькая девочка в образе звёзд понравилась пользователям соцсетей, и сейчас у Стефани почти 280 тысяч подписчиков.

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