Детокс-диеты. Все за и против

Похудеть за пару недель – мечта, к которой стремятся тысячи женщин в преддверии отпуска. В мире существует уже больше двадцати восьми тысяч диет, а идеальной фигуры добились далеко не все. Сегодня вместе с диетологом поговорим о детокс-диетах. Что из себя представляет эта система питания, и не перевешивает ли вред положительный итог?

Марта Марудова, диетолог:

Если человек понимает «детокс» неправильно, то бесполезно им заниматься. Никакой пользы для здоровья он не принесёт, а скорее, человек даже наберёт вес или обострит имеющиеся заболевания желудочно-кишечного тракта. Основной принцип детокс-диеты – очищение от шлаков и токсинов. Справиться с ними помогут фрукты, овощи, бобовые и травяные чаи. К примеру, Ольга, села на детокс-диету не для очищения организма, а для похудения. Строго придерживалась меню – в итоге, действительно, сбросила несколько килограммов.

Ольга Денисенко:

На детокс-диете я сидела где-то около 20 дней, вес стал заметно уходить, я потеряла за это время около трёх килограмм. На протяжении этих двадцати дней моя диета состояла из овощей, фруктов и ягод. Марта Марудова:

При выборе детокса как рациона питания – очень важно помнить, что все крем-супы, смузи, овощные и фруктовые коктейли, салатики – они имеют определённую калорийность. Я всегда делаю упор на смузи и коктейли, потому что их зачастую не воспринимают как пищу, их воспринимают как питьё. И человек пять таких фруктовых, безусловно, полезных коктейлей выпивает. В итоге получает наверх 500-700 килокалорий на свой рацион.

Первая программа лечебного голодания была разработана ещё в 30-ые годы прошлого столетия немецким врачом-натуропатом Отто Бухингером. Согласно его теории, организм подобен печной трубе, которую время от времени необходимо чистить. Но современных девушек, которые стремительно теряют первые килограммы, уже не остановить. В итоге несколько разгрузочных дней превращаются в затяжную голодовку. И вместо того, чтобы помогать – мы вредим организму. Страдают желудок, почки и даже нервная система. Марта Марудова:

Не забывать в детоксе нужно про белковую составляющую. Нежирное мясо, рыба, пусть в маленьких дозировках, но всё же должно быть.