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«Уходим от искусственных ногтей, ресниц». Стилист о модных тенденциях 2019 года

11 февраля 2019 08:34
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Со вкусом бабл-гам, в бомберах и кедах. 90-ые принесли свободу и открыли новые возможности. Если на Западе молодёжь отошла от бунтарских 80-ых, задумалась о спасении животных и переоделась в искусственные шубки, то перестройка «взъерошила» всех по-своему. Кто-то слушал «Кино» и выбирал гранж, кто-то копировал неоновых «Спайс гёлс», кто-то ходил с бумбоксом на техно-вечеринки.

«Уходим от искусственных ногтей, ресниц». Стилист о модных тенденциях 2019 года-1

Наталья Зеневич, стилист:
Если у первых были мини-юбки, какой-то более легкомысленный стиль, то вторые, наоборот, отрицали гламур, надевали несочетаемые вещи: растянутые свитера. Как раз-таки в 90-ые новый расцвет получил унисекс, что подогревалось ещё движением феминисток. Также предпочитали стиль милитари, как раз оверсайз с намёком на женственность, актуален и в наше время.

«Уходим от искусственных ногтей, ресниц». Стилист о модных тенденциях 2019 года-4

Сериал «Элен и ребята» принёс с собой спорт-шик. Девушки, щеголяли в джинсах с высокой талией и водолазках, носили юбки на кнопках с массивными кроссовками.

«Уходим от искусственных ногтей, ресниц». Стилист о модных тенденциях 2019 года-7

Хитовыми стали сарафаны из джинсовой ткани и вельвета. Хулиганскую нотку добавил чокер. Этот аксессуар стал символом 90-ых.

«Уходим от искусственных ногтей, ресниц». Стилист о модных тенденциях 2019 года-10

Наталья Зеневич:
Очень актуальны в 90-ые были брюки-трубы, которые могли быть из джинсовой ткани или из вельветовой ткани. Спортивные 90-ые воплотились и в спортивных костюмах, которые некоторые парни из района носили всегда. Верх спортивного костюма называли олимпийкой, носили её и на платье, и на юбки. В настоящее время олимпийки можно надевать с жакетами, с пиджаками, их можно вправлять в юбки и в брюки.

«Уходим от искусственных ногтей, ресниц». Стилист о модных тенденциях 2019 года-13

После фильма «Матрица» в конце 90-ых все переоделись в тотал-блэк и кожу, как Тринити. По минималистичным нарядам прошла молния и добавился футуристичный блеск. Комфорт 90-ым принесли рюкзаки и поясные сумки. Свободный стайл дополняли бейсболками и вязаными шапками. Всё это в ТОПе и сегодня. 90-ые переживают новую волну.

«Уходим от искусственных ногтей, ресниц». Стилист о модных тенденциях 2019 года-16

Наталья Зеневич:
Никто не может не почувствовать то, что сейчас время возможностей. Не приветствуем сейчас ничего наносного во внешности, уходим от искусственных ногтей, ресниц. Мы смотрим глубже. «Будь собой!», лозунг настоящего времени.

«Уходим от искусственных ногтей, ресниц». Стилист о модных тенденциях 2019 года-19

90-ые это характер. VHS-формат определенно без срока давности.

# Мода # Мода # Наталья Зеневич # Фотофакт # Стиль

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