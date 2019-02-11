«Уходим от искусственных ногтей, ресниц». Стилист о модных тенденциях 2019 года

Со вкусом бабл-гам, в бомберах и кедах. 90-ые принесли свободу и открыли новые возможности. Если на Западе молодёжь отошла от бунтарских 80-ых, задумалась о спасении животных и переоделась в искусственные шубки, то перестройка «взъерошила» всех по-своему. Кто-то слушал «Кино» и выбирал гранж, кто-то копировал неоновых «Спайс гёлс», кто-то ходил с бумбоксом на техно-вечеринки.

Наталья Зеневич, стилист:

Если у первых были мини-юбки, какой-то более легкомысленный стиль, то вторые, наоборот, отрицали гламур, надевали несочетаемые вещи: растянутые свитера. Как раз-таки в 90-ые новый расцвет получил унисекс, что подогревалось ещё движением феминисток. Также предпочитали стиль милитари, как раз оверсайз с намёком на женственность, актуален и в наше время.

Сериал «Элен и ребята» принёс с собой спорт-шик. Девушки, щеголяли в джинсах с высокой талией и водолазках, носили юбки на кнопках с массивными кроссовками.

Хитовыми стали сарафаны из джинсовой ткани и вельвета. Хулиганскую нотку добавил чокер. Этот аксессуар стал символом 90-ых.

Наталья Зеневич:

Очень актуальны в 90-ые были брюки-трубы, которые могли быть из джинсовой ткани или из вельветовой ткани. Спортивные 90-ые воплотились и в спортивных костюмах, которые некоторые парни из района носили всегда. Верх спортивного костюма называли олимпийкой, носили её и на платье, и на юбки. В настоящее время олимпийки можно надевать с жакетами, с пиджаками, их можно вправлять в юбки и в брюки.

После фильма «Матрица» в конце 90-ых все переоделись в тотал-блэк и кожу, как Тринити. По минималистичным нарядам прошла молния и добавился футуристичный блеск. Комфорт 90-ым принесли рюкзаки и поясные сумки. Свободный стайл дополняли бейсболками и вязаными шапками. Всё это в ТОПе и сегодня. 90-ые переживают новую волну.

Наталья Зеневич:

Никто не может не почувствовать то, что сейчас время возможностей. Не приветствуем сейчас ничего наносного во внешности, уходим от искусственных ногтей, ресниц. Мы смотрим глубже. «Будь собой!», – лозунг настоящего времени.