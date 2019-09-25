Как быстро вылечить насморк? Шесть действенных советов
Осень – время утепляться и беречь свое здоровье. Коварный насморк может не отпускать неделями. К счастью, мы знаем несколько действенных способов, как быстро снять симптомы и вылечиться.
Пейте больше теплой жидкости
Заварите себе чашку чая или залейте малиновое варенье горячей водой – главное, чтобы напиток был не очень горячим. Во время питья теплая жидкость и пар будут усиливать кровообращение в носоглотке, благодаря чему дышать станет в разы легче, а насморк со временем закончится.
Кстати, пить нужно не только теплое, но и обычную воду. Главное – употреблять как можно больше жидкости. В противном случае слизь в носу становится густой, из-за чего и возникает заложенность носа. Когда мы добавляем организму больше жидкости, слизь становится более текучей и благодаря этому микробы могут беспрепятственно выходить из организма.
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Примите горячий душ
Если нужно быстро избавиться от течи из носа или ощущения заложенности, то просто примите горячий душ. Он сработает как ингаляция и подарит вам быстрое облегчение.
Делайте промывания
Эффективный способ лечения насморка – промывания солевым раствором. Налейте 240 миллилитров воды, добавьте в нее половину чайной ложки соли и щепотку соды. Этим раствором нужно промывать нос не менее 4 раз в сутки в течение нескольких дней.
Проводите ингаляции
Если у вас нет дома ингалятора, то можно его заменить вдыханием горячего пара. Делать это очень просто. Сначала возьмите небольшую кастрюлю и нагрейте в ней воду до образования пара. Затем снимите тару с огня и разместите ее в таком положении, чтобы было удобно подышать над ней горячим паром около 20-30 минут. При этом вдыхать нужно исключительно носом. Если пар будет очень горячим, то поднимите лицо выше.
Для большего эффекта в воду можно добавить несколько капель эфирного масла. С заложенностью хорошо справляются эвкалипт, шалфей, розмарин, сосна и чайное дерево.
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Делайте компрессы
Теплый компресс будет лечить ваш насморк, если его делать не меньше 3-4 раз в день. Смочите салфетку в горячей воде и прикладывайте к носу на 3-4 минуты.
Обратитесь к врачу
Насморк нельзя игнорировать, чтобы он не перерос в серьезное заболевание. Вовремя обратитесь к специалисту – именно он назначит правильное лечение и поможет забыть о неприятных ощущениях надолго.
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