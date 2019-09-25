Как быстро вылечить насморк? Шесть действенных советов

Осень – время утепляться и беречь свое здоровье. Коварный насморк может не отпускать неделями. К счастью, мы знаем несколько действенных способов, как быстро снять симптомы и вылечиться. Пейте больше теплой жидкости Заварите себе чашку чая или залейте малиновое варенье горячей водой – главное, чтобы напиток был не очень горячим. Во время питья теплая жидкость и пар будут усиливать кровообращение в носоглотке, благодаря чему дышать станет в разы легче, а насморк со временем закончится. Кстати, пить нужно не только теплое, но и обычную воду. Главное – употреблять как можно больше жидкости. В противном случае слизь в носу становится густой, из-за чего и возникает заложенность носа. Когда мы добавляем организму больше жидкости, слизь становится более текучей и благодаря этому микробы могут беспрепятственно выходить из организма. Врач: прогревать нос солью и яйцами при насморке не стоит

Примите горячий душ Если нужно быстро избавиться от течи из носа или ощущения заложенности, то просто примите горячий душ. Он сработает как ингаляция и подарит вам быстрое облегчение. Делайте промывания Эффективный способ лечения насморка – промывания солевым раствором. Налейте 240 миллилитров воды, добавьте в нее половину чайной ложки соли и щепотку соды. Этим раствором нужно промывать нос не менее 4 раз в сутки в течение нескольких дней.