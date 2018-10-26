Небольшая заложенность носа и сухость в горле. Как не перепутать грипп и ОРВИ?

Юлия Самусенко, корреспондент СТВ:

Распространен и опасен. По статистике, ежегодно миллионы людей умирают от гриппа. О болезни, которую нельзя игнорировать, сегодня поговорим с врачом-терапевтом.

Как не перепутать грипп с ОРВИ? Какие у него симптомы?

Жанна Козейко, врач-терапевт:

Грипп обычно приходит в феврале и заканчивается в марте. Грипп отличается выраженностью интоксикации, т. е. преобладают общие симптомы – это ломота во всем теле, боли в мышцах, в суставах, выраженные головные боли, давление на глазные яблоки, светобоязнь. При гриппе насморк несильный, проявляется в виде небольшой заложенности носа, в горле сухость, кашель может быть сильным и несильным.

Почему грипп является опасным заболеванием? Узнаете, посмотрев видеоматериал.