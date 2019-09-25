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Басков – Брэд Питт, Галустян – Кэмерон Диаз. Российские знаменитости показали своих двойников

25 сентября 2019 13:49
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Соцсети захватило приложение по подбору двойников среди известных людей.

Звезды российского шоу-бизнеса не остались в стороне и активно поддержали флешмоб. Многие опубликовали кадры со своими двойниками. Фото рассмешили пользователей интернета. Мы собрали лучшие результаты и теперь показываем вам.

Филипп Киркоров – Нефертити

Басков – Брэд Питт, Галустян – Кэмерон Диаз. Российские знаменитости показали своих двойников-1

Фото: instagram.com/fkirkorov

Ольга Бузова – Дженифер Лопес

Басков – Брэд Питт, Галустян – Кэмерон Диаз. Российские знаменитости показали своих двойников-4

Фото: instagram.com/buzova86

Михаил Галустян – Кэмерон Диаз

Басков – Брэд Питт, Галустян – Кэмерон Диаз. Российские знаменитости показали своих двойников-7

Фото: instagram.com/m_galustyan

Лера Кудрявцева – Дженифер Лоуренс

Басков – Брэд Питт, Галустян – Кэмерон Диаз. Российские знаменитости показали своих двойников-10

Фото: instagram.com/leratv

Николай Басков – Брэд Питт

Басков – Брэд Питт, Галустян – Кэмерон Диаз. Российские знаменитости показали своих двойников-13

Фото: instagram.com/nikolaibaskov

Тина Канделаки – Ким Кардашьян

Басков – Брэд Питт, Галустян – Кэмерон Диаз. Российские знаменитости показали своих двойников-16

Фото: instagram.com/tina_kandelaki

Дмитрий Билан – Владимир Зеленский

Басков – Брэд Питт, Галустян – Кэмерон Диаз. Российские знаменитости показали своих двойников-19

Фото: instagram.com/bilanofficial

Недавно мы состарили знаменитостей в специальном приложении. Сравните реальные и состаренные фото здесь

# Звезды # калейдоскоп # Филипп Киркоров # Ольга Бузова # Михаил Галустян # Лера Кудрявцева # Николай Басков # Тина Канделаки # Дима Билан

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