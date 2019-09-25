Басков – Брэд Питт, Галустян – Кэмерон Диаз. Российские знаменитости показали своих двойников

Соцсети захватило приложение по подбору двойников среди известных людей.

Звезды российского шоу-бизнеса не остались в стороне и активно поддержали флешмоб. Многие опубликовали кадры со своими двойниками. Фото рассмешили пользователей интернета. Мы собрали лучшие результаты и теперь показываем вам.

Филипп Киркоров – Нефертити