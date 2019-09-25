Басков – Брэд Питт, Галустян – Кэмерон Диаз. Российские знаменитости показали своих двойников
Соцсети захватило приложение по подбору двойников среди известных людей.
Звезды российского шоу-бизнеса не остались в стороне и активно поддержали флешмоб. Многие опубликовали кадры со своими двойниками. Фото рассмешили пользователей интернета. Мы собрали лучшие результаты и теперь показываем вам.
Филипп Киркоров – Нефертити
Фото: instagram.com/fkirkorov
Ольга Бузова – Дженифер Лопес
Фото: instagram.com/buzova86
Михаил Галустян – Кэмерон Диаз
Фото: instagram.com/m_galustyan
Лера Кудрявцева – Дженифер Лоуренс
Фото: instagram.com/leratv
Николай Басков – Брэд Питт
Фото: instagram.com/nikolaibaskov
Тина Канделаки – Ким Кардашьян
Фото: instagram.com/tina_kandelaki
Дмитрий Билан – Владимир Зеленский
Фото: instagram.com/bilanofficial
Недавно мы состарили знаменитостей в специальном приложении. Сравните реальные и состаренные фото здесь.