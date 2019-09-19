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Врач: прогревать нос солью и яйцами при насморке не стоит

19 сентября 2019 10:31
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Почему врачи перестали назначать прогревающие процедуры, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Людмила Макарина-Кибак, врач-оториноларинголог, профессор, Председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания РБ:
Пересмотрели подходы к физиотерапевтическим процедурам. Раньше, вы все знаете, сразу назначали тубус-кварц и УВЧ, либо надо было чем-нибудь погреть: солью или яйца сварить вкрутую и положить их себе на нос. Но мы все знаем, что, по законам физики, при нагревании тело расширяется, давит на нервные окончания и усиливается боль. Поэтому прогревающие процедуры на сегодняшний день мы не назначаем. У нас в РНПЦ, все-таки, в основном, хирургические вмешательства, мы знаем, что прогревание приводит к излишнему рубцеванию. А магнитотерапия и еще какие-то современные методы лечения, терапевтический лазер мы по-прежнему используем для того, чтобы снять воспаление.

Чем опасно частое промывание носа ребёнку?

# Здоровье # Здоровье # Людмила Макарина-Кибак # Фотофакт # Здоровье

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