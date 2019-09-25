Дочь Светланы Лободы рассказала о подарке от лидера группы Rammstein

Светлана Лобода прокомментировала свои отношения с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. О музыканте певица рассказала в шоу «Осторожно, Собчак» на YouTube-канале Ксении Собчак.

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Ранее Лобода отмечала в интервью, что не отвечает на вопросы о Линдеманне из-за контракта. В этот раз певица рассказала, что проговорилась, но не может об этом больше ничего добавить. «Мои любимки». Лобода опубликовала редкие кадры с двумя дочками Ксения Собчак в шутку поинтересовалась не в рабстве ли Светлана. Исполнительница отметила: «Я не в рабстве, я в любви».

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода:

Когда на твоем пути встречается человек, под которого ты можешь прогнуться, около которого ты можешь быть маленькой кошечкой, тебе хочется ей быть, если это чувство в тебе долго живет. На ремарку Ксении Собчак, что оно долго не живет, Лобода отметила, что нужно попробовать и поработать над собой, чтобы оно продолжало жить. Светлана Лобода:

Один из вариантов – когда человек живет не с тобой. Живет в другой стране – Высоцкий прекрасная история жизни. Вот когда ты встречаешься, у тебя любовь, а потом этот человек – раз, и улетел. И ты шикарно себя чувствуешь. «Артист должен быть сексуальным и провокативным»: почему у Лободы нет личной жизни, а с дочкой видится раз в неделю Затем Ксения встретилась со старшей дочерью Светланы – Евой. Девочка рассказала, что амулет в форме насекомого, который она всегда носит, ей подарил Линдеманн.

Амулет на шее у девочки. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Слухи о романе солиста Rammstein и популярной певицы ходят уже несколько лет. Оба исполнителя не комментируют никакую информацию о своих отношениях, но пару замечают вместе в ресторанах, Светлана с дочерью, например, посетили концерт немецкой группы в Москве.

Фото: instagram.com/lobodaofficial