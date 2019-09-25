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Дочь Светланы Лободы рассказала о подарке от лидера группы Rammstein

25 сентября 2019 11:25
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Светлана Лобода прокомментировала свои отношения с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

О музыканте певица рассказала в шоу «Осторожно, Собчак» на YouTube-канале Ксении Собчак.  

Дочь Светланы Лободы рассказала о подарке от лидера группы Rammstein-1

Фото: instagram.com/lobodaofficial  

Ранее Лобода отмечала в интервью, что не отвечает на вопросы о Линдеманне из-за контракта. В этот раз певица рассказала, что проговорилась, но не может об этом больше ничего добавить.    

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Ксения Собчак в шутку поинтересовалась не в рабстве ли Светлана.       

Исполнительница отметила: «Я не в рабстве, я в любви».    

Дочь Светланы Лободы рассказала о подарке от лидера группы Rammstein-4

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода:  
Когда на твоем пути встречается человек, под которого ты можешь прогнуться, около которого ты можешь быть маленькой кошечкой, тебе хочется ей быть, если это чувство в тебе долго живет.  

На ремарку Ксении Собчак, что оно долго не живет, Лобода отметила, что нужно попробовать и поработать над собой, чтобы оно продолжало жить.  

Светлана Лобода:
Один из вариантов – когда человек живет не с тобой. Живет в другой стране – Высоцкий прекрасная история жизни. Вот когда ты встречаешься,  у тебя любовь, а потом этот человек – раз, и улетел. И ты шикарно себя чувствуешь.  

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Затем Ксения встретилась со старшей дочерью Светланы – Евой. Девочка рассказала, что амулет в форме насекомого, который она всегда носит, ей подарил Линдеманн.  

Дочь Светланы Лободы рассказала о подарке от лидера группы Rammstein-7

Амулет на шее у девочки. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Слухи о романе солиста Rammstein и популярной певицы ходят уже несколько лет. Оба исполнителя не комментируют никакую информацию о своих отношениях, но пару замечают вместе в ресторанах, Светлана с дочерью, например, посетили концерт немецкой группы в Москве.   

Дочь Светланы Лободы рассказала о подарке от лидера группы Rammstein-10

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Также певица не рассказывает, кто является отцом ее младшей дочери Тильды, и не показывает лицо малышки.  

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# Звезды # калейдоскоп # Светлана Лобода # Тилль Линдеман # Ксения Собчак

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