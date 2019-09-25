«Вы украли мои мечты». Как 16-летняя шведка Грета стала самым известным подростком в мире

Новости Швеции. На прошедшем в сентябре саммите ООН 16-летняя шведка Грета Тунберг эмоционально выступила перед политиками и подняла вопрос о необходимости предотвратить глобальное потепление. Тунберг обратила внимание на то, что мировое сообщество больше времени уделяет обсуждению экономического роста, чем экологическим проблемам. Грета сказала, что того, что делается сейчас для предотвращения климатических изменений, недостаточно, в результате чего её поколению придётся столкнуться с негативными последствиями действий нынешних мировых лидеров.

Фото: instagram.com/gretathunberg

Слова девушки привлекли к ней огромный интерес, поэтому мы решили узнать, кто такая Грета Тунберг и как она начала интересоваться экологическими проблемами. Тунберг родилась в 2003 году в Швеции. Её родители – оперная певица Малена Эрнман, которая в 2009 году представляла страну на «Евровидении», и актёр Сванте Тунберг. У Греты есть младшая сестра Беата. В 2018 году экоактивистка выпустила книгу, где рассказала о себе и своей семье.

Фото: instagram.com/gretathunberg

О климатических проблемах Тунберг задумалась ещё в третьем классе. Тогда она удивилась, почему, если экологическая ситуация настолько серьёзная, люди не прикладывают достаточно усилий для её изменения в лучшую сторону. По словам Греты, из-за этого у неё началась депрессия, она перестала есть и посещать школу. За два месяца девочка похудела на 10 килограммов. Вскоре после этого у Тунберг были диагностированы синдром Аспергера, обсессивно-компульсивное расстройство и селективный мутизм. У сестры девушки выявили синдром дефицита внимания и гиперактивность. Обеспокоенные родители поддались уговорам старшей дочери, стали вегетарианцами, купили электромобиль, установили дома солнечные батареи и отказались от полётов на самолёте. Поняв, что её слова и действия могут на кого-то повлиять, Грета решила стать экоактивисткой. В 15 лет, в августе 2018 года, Тунберг впервые вышла к зданию шведского парламента, призывая правительство начать решать проблему глобального потепления и выполнить Парижское соглашение о мерах борьбы с ним. После этого Грета стала выходить на протест каждую пятницу, назвав свою акцию «Пятницы ради будущего» (Fridays For Future). Идея понравилась школьникам, и во многих европейских странах ребята тоже начали по пятницам выходить на протесты.

Фото: instagram.com/gretathunberg

Когда движение Тунберг начало набирать популярность, девушка стала получать приглашения выступить на конференциях и форумах. Позже у Греты появилась возможность заявить о своей позиции в Европарламенте и на саммите ООН. За свою деятельность шведка была номинирована на Нобелевскую премию мира и удостоена альтернативной Нобелевской премии (Right Livelyhood Award) за вдохновение в сфере экоактивизма. Тунберг была признана одним из самых влиятельных подростков и одной из самых влиятельных людей 2019 года.

Фото: instagram.com/gretathunberg

Поскольку деятельность Греты привлекла огромное внимание, у неё появились как сторонники, так и противники, в числе которых даже политики. Например, бывшая премьер-министр Великобритании Тереза Мей сказала, что рада готовности молодёжи высказывать своё мнение, но добавила, что школу прогуливать нельзя. Канцлер Германии Ангела Меркель предположила, что Тунберг действует не самостоятельно, поскольку ещё слишком юна. Что касается сторонников, Грету поддержали многие голливудские знаменитости. На своих страницах в Instagram Крис Хемсворт процитировал девушку, Пенелопа Крус написала «Браво!», Приянка Чопра поблагодарила за неравнодушие.

Фото: instagram.com/gretathunberg