Кому повезёт в любви, а кому – в деньгах? Гороскоп для всех знаков Зодиака на июль

Оказывается, Кайли Миноуг проведет июль беззаботно, ведь именно это ей пророчат звезды как представительнице знака Близнецы. Козерогам необходимо избегать сквозняков, иначе простуда обеспечена, а вот Рыбам будет сопутствовать удача и дополнительный доход. Овен Июль – прекрасное время для Овнов, чтобы хорошо отдохнуть. Выбирайте активный отдых с членами семьи, ведь в этом месяце у вас будет полное взаимопонимание и никаких конфликтов. После напряженной работы вам необходимо отдохнуть, сменить обстановку, отправиться в путешествие или просто выехать на природу. Если будете забывать отдыхать, могут появиться проблемы со здоровьем, депрессия. Что касается карьеры, то не стоит брать всю ответственность на себя, не стремитесь работать за других, четко следуйте поручениям руководителя, так вы сможете сохранить баланс. Избегайте необдуманных покупок, иначе в конце месяца могут возникнуть финансовые проблемы. Овнам, которые мечтают встретить вторую половинку, необходимо посещать различные мероприятия, но не торопитесь с выбором, прислушайтесь к своему сердцу.



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Телец

Начало месяца принесет Тельцам новые знакомства, вы определенно будете пользоваться популярностью. Не переутомляйтесь, привлекайте к помощи других людей, решайте проблемы с помощью диалога, так вы сможете избежать нервного напряжения и плохого самочувствия. На работе в этом месяце дела сложатся более чем удачно. У вас появится много новых идей, что порадует начальство. Смело заключайте серьезные соглашения, не ждите другого случая. В конце месяца возможна премия или повышенная зарплата. Середина июля обещает Тельцам романтические свидания. Вы будете очень тактичны и внимательны, что непременно вызовет чувство любви и привязанности к вам.





Источник фото: instagram.com/penelopecruzoficial

Близнецы

Для Близнецов июль – беззаботное время. Побольше гуляйте с друзьями, ходите на концерты и выставки, займитесь творчеством. Будьте оптимистами, иначе возможно ухудшение состояния здоровья. Внимательно следите за тем, что едите, исключите жирную пищу. На работе будьте крайне внимательны, проверяйте все расчеты, в этом месяце вас могут легко обмануть. В июле не тратьте деньги на бесполезные мелочи, продумайте все покупки. Что касается личной жизни Близнецов, то тут проблем не предвидится. Ваша вторая половинка будет с легкостью понимать вас и ваше настроение. А для свободных Близнецов есть прекрасная возможность встретить свою любовь.



Источник фото: instagram.com/kylieminogue

Рак

Раки устали от нудной и утомительной работы, поэтому спонтанное путешествие или отдых в конце месяца будут не лишними. Помните о своей безопасности, июль предвещает несчастные случаи, избегайте экстремальных развлечений. В профессиональном плане Раков ожидает успех, ваша быстрота принятия решений сыграет важную роль. Вас поддержат коллеги. Ожидайте дополнительного дохода в середине месяца, но к трате прибыли отнеситесь с осторожностью и рассудительностью. В семейной жизни могут возникнуть сложности и конфликты, уделяйте больше времени семье. Свободные Раки в июле пребывают в состоянии влюбленности и будут прилагать усилия, чтобы объект симпатии обратил на них внимание.





Источник фото: instagram.com/selenagomez

Июль для Львов – период тишины. Не ссорьтесь с коллегами и домочадцами, займитесь саморазвитием, накопите идей, потому что время из реализации не за горами. В плане здоровья у Львов в июле могут возникнуть проблемы с пищеварительной системой. Не ешьте много жареного, исключите сладкие газированные напитки и фаст-фуд. На работе будьте спокойны и последовательны. Умейте принимать критику в свой адрес, будьте корректны и вежливы. С финансами в этом месяце проблем не возникнет. С вниманием относитесь к своей второй половинке, не давайте поводов для сплетен, это может пошатнуть ваши отношения. Одинокие Львы в этот период особенно обаятельны и привлекательны. Вы с легкостью установите контакт с тем, кто вам симпатичен.





Источник фото: instagram.com/jlo

Дева

В начале месяца Девы станут заметно решительнее и сильнее. Прибавится творческой энергии, поэтому смело беритесь за новые проекты. Чтобы сохранить здоровье в тонусе, чередуйте работу и отдых. Благоприятно на вас повлияют прогулки на свежем воздухе, в рацион питания включите побольше фруктов и овощей. На работе берите пример с опытных коллег. Июль – время переживаний, связанных с карьерой. Учитесь на ошибках, не бойтесь предлагать идеи. За хорошую работу возможно увеличение доходов. В личной жизни не будьте слишком откровенными и доверчивыми, к новым знакомствам отнеситесь с осторожностью.





Источник фото: instagram.com/beyonce

Весы Этот месяц – прекрасное время для Весов, чтобы начать жизнь с чистого листа. Забудьте все обиды и откройтесь новому, будьте собой. Со здоровьем в июле у Весов все отлично, для поддержания тонуса ходите в спортзал или бассейн. На работе для Весов не страшны никакие преграды. Будьте убедительны и настойчивы, так вам удастся заключить особо важные сделки. Те представители знака, которые уже нашли вторую половинку, сделают отношения более теплыми. А тем Весам, которые еще в поиске, не стоит отказываться от спонтанных прогулок и встреч.



Источник фото: instagram.com/kimkardashian

Скорпион Скорпионам в июле стоит следить за внутренней гармонией. Вы легко заводите разговор с новыми людьми, но будьте осторожны. Начало месяца отличится особой нервозностью, держите себя в руках, не рубите с плеча. Последнюю неделю месяца посвятите своему здоровью, отправьтесь в оздоровительную поездку, например, в санаторий. Июль – продуктивное время для профессиональной деятельности. Используйте изобретательность, старайтесь избегать конфликтов. В личной жизни возможны перемены, вам стоит посмотреть на избранника объективно, тогда ситуация изменится в лучшую сторону.

Источник фото: instagram.com/leonardodicaprio

Стрелец

Стрельцы, будьте более активны в июле, тогда все вопросы решатся куда быстрее. Если хотите сделать хорошо, то делайте сами. Избегайте нервных напряжений, это может негативно отразиться на сердечно-сосудистой системе. На работе вам удастся заключить выгодную сделку. Начальство оценит ваши старания и выдаст повышенную премию. Что касается личной жизни Стрельцов, то не вступайте в конфликт со второй половинкой, спокойно отнеситесь к критике в ваш адрес, разбирайтесь с проблемами сейчас, не оставляйте на потом.



Источник фото: instagram.com/mileycyrus

Козерог

Для Козерогов июль крайне удачен: возрастут доходы, расширится круг знакомств. Не сидите на сквозняках, не купайтесь в холодной воде, потому что (кроме успехов) июль может принести и простудные заболевания. Не стоит очень усердствовать на работе, занимайтесь текущими делами, не работайте сверх. Умейте контролировать свои желания, избегайте игровых клубов и азартных игр. В июле с уверенностью отправляйтесь на поиски второй половинки. А для тех, у кого уже есть пара, это прекрасное время для планирования будущего.



Источник фото: instagram.com/bilanofficial

Водолей

В начале июля Водолеи будут очень энергичны, наконец-то будет наведен порядок там, до чего руки давно не доходили. Этот месяц благоприятен для тех представителей знака, которые хотят сбросить вес. Обратите внимание на питание, сходите к диетологу. В карьерном плане перестаньте концентрироваться на чем-то одном, расширьте сферу деятельности. Возможны финансовые поощрения. В семье, в этом месяце, Водолей – источник вдохновения. Свободным Водолеям следует перестать стесняться и показать чувства объекту симпатии.





Источник фото: instagram.com/aplusk

Рыбы