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Исполнительница главной роли в «Сватах» ушла из сериала

10 марта 2020 14:49
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Людмила Артемьева покинула актерский состав сериала «Сваты».  

Об этом в беседе с «Собеседник.ru» сообщила ее коллега – Татьяна Кравченко. Она отметила, что была счастлива снова увидеть Федора Добронравова, Николая Добрынина. Они присутствовали на съемочной площадке.  

Исполнительница главной роли в «Сватах» ушла из сериала-1

Фото: instagram.com/liudmilartemyeva  

Татьяна Кравченко, актриса:
Кроме Артемьевой, которая отказалась сниматься. Почему? Вроде, что-то там из-за денег. Может, запросила много?! Не знаю…  

«Сваты-7». Что происходит на съёмочной площадке в Беларуси (смотрите здесь).   

Исполнитель роли Ивана Будько – актер Федор Добронравов – рассказал, что не слышал об уходе Людмилы Артемьевой из проекта, но в последнем отснятом блоке она правда не принимала участия.  

Исполнительница главной роли в «Сватах» ушла из сериала-4

Фото: instagram.com/liudmilartemyeva  

Зимние сцены седьмого сезона сериала «Сваты» снимали в феврале под Минском. К своим ролям в сериале вернулись главные персонажи. 

«Посмотри, что она делает». Между двумя главными актрисами «Сватов» на съемках был конфликт (читать далее).  

# Кино # калейдоскоп # Людмила Артемьева # Татьяна Кравченко # Федор Добронравов

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