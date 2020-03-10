Исполнительница главной роли в «Сватах» ушла из сериала

Об этом в беседе с «Собеседник.ru» сообщила ее коллега – Татьяна Кравченко. Она отметила, что была счастлива снова увидеть Федора Добронравова, Николая Добрынина. Они присутствовали на съемочной площадке.

Татьяна Кравченко, актриса:

Кроме Артемьевой, которая отказалась сниматься. Почему? Вроде, что-то там из-за денег. Может, запросила много?! Не знаю…

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Исполнитель роли Ивана Будько – актер Федор Добронравов – рассказал, что не слышал об уходе Людмилы Артемьевой из проекта, но в последнем отснятом блоке она правда не принимала участия.