Исполнительница главной роли в «Сватах» ушла из сериала

Людмила Артемьева покинула актерский состав сериала «Сваты».
Об этом в беседе с «Собеседник.ru» сообщила ее коллега – Татьяна Кравченко. Она отметила, что была счастлива снова увидеть Федора Добронравова, Николая Добрынина. Они присутствовали на съемочной площадке.
Фото: instagram.com/liudmilartemyeva
Татьяна Кравченко, актриса:
Кроме Артемьевой, которая отказалась сниматься. Почему? Вроде, что-то там из-за денег. Может, запросила много?! Не знаю…
«Сваты-7». Что происходит на съёмочной площадке в Беларуси (смотрите здесь).
Исполнитель роли Ивана Будько – актер Федор Добронравов – рассказал, что не слышал об уходе Людмилы Артемьевой из проекта, но в последнем отснятом блоке она правда не принимала участия.
Фото: instagram.com/liudmilartemyeva
Зимние сцены седьмого сезона сериала «Сваты» снимали в феврале под Минском. К своим ролям в сериале вернулись главные персонажи.
«Посмотри, что она делает». Между двумя главными актрисами «Сватов» на съемках был конфликт (читать далее).