Прямой эфир

Почему они так похожи? Сходство Милоша Биковича и Муслима Магомаева обсуждают в соцсетях

09 марта 2020 14:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В эфир выходит 8-серийный фильм о жизни и любви певца Муслима Магомаева.  

Главную роль в картине исполнил Милош Бикович. Он в интервью признался, что до начала съемок не знал, кто такой Магомаев, потому что его детство прошло в другой культуре. И после предложения этой роли актер отказался. Но затем его друзья ему посоветовали пересмотреть свое решение.  

Почему они так похожи? Сходство Милоша Биковича и Муслима Магомаева обсуждают в соцсетях-1

Фото: instagram.com/amediaproduction

Известно, что на главную роль актера утвердила лично вдова Муслима Магомаева – оперная певица Тамара Синявская.  

Почему они так похожи? Сходство Милоша Биковича и Муслима Магомаева обсуждают в соцсетях-4

Фото: instagram.com/amediaproduction

Милош Бикович (интервью в программе “Вечерний Ургант”):  
Она увидела пробы и сказала – ну давайте. Я пересмотрел все документальные фильмы, которые можно было найти, пересмотрел все интервью, все, что мог о нем найти в сети, все, что продюсеры обеспечили. Послушал почти все его песни, пересмотрел мультики.  

Почему они так похожи? Сходство Милоша Биковича и Муслима Магомаева обсуждают в соцсетях-7

Актер считает хорошим то, что он не много знал о певце – не было лишнего пиетета, и он просто подошел к роли талантливого музыканта. При подготовке Бикович перекрасился в брюнета.  

Почему они так похожи? Сходство Милоша Биковича и Муслима Магомаева обсуждают в соцсетях-10

Фото: instagram.com/amediaproduction

Интернет-пользователи оказались поражены сходством сербского актера и народного артиста СССР. Они отметили, что создатели картины не прогадали с выбором исполнителя главной роли. «Как они похожи, одно лицо», – отмечают в соцсетях.  

Съемки сериала проходили в Баку и Москве и охватывают период – начало 70-х.  

Почему они так похожи? Сходство Милоша Биковича и Муслима Магомаева обсуждают в соцсетях-13

Фото: instagram.com/amediaproduction

Кроме Милоша Биковича в фильме сыграли Ирина Антоненко, Светлана Устинова, Александр Нестеров, Александр Соколовский.  

Звёзды комедии «Холоп». Как выглядели в детстве Бикович, Бортич, Миронова – смотрите здесь.  

# Звезды # калейдоскоп # Милош Бикович # Муслим Магомаев

Другие новости рубрики

Все новости
Ей 19, она дворник и обожает работать с бензопилой. Одна из самых необычных участниц конкурса «Мисс Беларусь»
08 марта 2020 17:24

Ей 19, она дворник и обожает работать с бензопилой. Одна из самых необычных участниц конкурса «Мисс Беларусь»

Молчала об этом всю жизнь. Надежда Бабкина призналась, как едва не совершила роковую ошибку
08 марта 2020 14:33

Молчала об этом всю жизнь. Надежда Бабкина призналась, как едва не совершила роковую ошибку

На боку, на спине или на животе? Что означает поза, в которой вы спите
08 марта 2020 12:49

На боку, на спине или на животе? Что означает поза, в которой вы спите