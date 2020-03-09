Почему они так похожи? Сходство Милоша Биковича и Муслима Магомаева обсуждают в соцсетях

В эфир выходит 8-серийный фильм о жизни и любви певца Муслима Магомаева. Главную роль в картине исполнил Милош Бикович. Он в интервью признался, что до начала съемок не знал, кто такой Магомаев, потому что его детство прошло в другой культуре. И после предложения этой роли актер отказался. Но затем его друзья ему посоветовали пересмотреть свое решение.

Фото: instagram.com/amediaproduction

Известно, что на главную роль актера утвердила лично вдова Муслима Магомаева – оперная певица Тамара Синявская.

Фото: instagram.com/amediaproduction

Милош Бикович (интервью в программе “Вечерний Ургант”):

Она увидела пробы и сказала – ну давайте. Я пересмотрел все документальные фильмы, которые можно было найти, пересмотрел все интервью, все, что мог о нем найти в сети, все, что продюсеры обеспечили. Послушал почти все его песни, пересмотрел мультики.

Актер считает хорошим то, что он не много знал о певце – не было лишнего пиетета, и он просто подошел к роли талантливого музыканта. При подготовке Бикович перекрасился в брюнета.

Фото: instagram.com/amediaproduction

Интернет-пользователи оказались поражены сходством сербского актера и народного артиста СССР. Они отметили, что создатели картины не прогадали с выбором исполнителя главной роли. «Как они похожи, одно лицо», – отмечают в соцсетях. Съемки сериала проходили в Баку и Москве и охватывают период – начало 70-х.

Фото: instagram.com/amediaproduction