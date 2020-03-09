Почему они так похожи? Сходство Милоша Биковича и Муслима Магомаева обсуждают в соцсетях
В эфир выходит 8-серийный фильм о жизни и любви певца Муслима Магомаева.
Главную роль в картине исполнил Милош Бикович. Он в интервью признался, что до начала съемок не знал, кто такой Магомаев, потому что его детство прошло в другой культуре. И после предложения этой роли актер отказался. Но затем его друзья ему посоветовали пересмотреть свое решение.
Фото: instagram.com/amediaproduction
Известно, что на главную роль актера утвердила лично вдова Муслима Магомаева – оперная певица Тамара Синявская.
Фото: instagram.com/amediaproduction
Милош Бикович (интервью в программе “Вечерний Ургант”):
Она увидела пробы и сказала – ну давайте. Я пересмотрел все документальные фильмы, которые можно было найти, пересмотрел все интервью, все, что мог о нем найти в сети, все, что продюсеры обеспечили. Послушал почти все его песни, пересмотрел мультики.
Актер считает хорошим то, что он не много знал о певце – не было лишнего пиетета, и он просто подошел к роли талантливого музыканта. При подготовке Бикович перекрасился в брюнета.
Фото: instagram.com/amediaproduction
Интернет-пользователи оказались поражены сходством сербского актера и народного артиста СССР. Они отметили, что создатели картины не прогадали с выбором исполнителя главной роли. «Как они похожи, одно лицо», – отмечают в соцсетях.
Съемки сериала проходили в Баку и Москве и охватывают период – начало 70-х.
Фото: instagram.com/amediaproduction
Кроме Милоша Биковича в фильме сыграли Ирина Антоненко, Светлана Устинова, Александр Нестеров, Александр Соколовский.
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