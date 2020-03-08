Ей 19, она дворник и обожает работать с бензопилой. Одна из самых необычных участниц конкурса «Мисс Беларусь»

Новости Беларуси. О ней заговорят еще не раз. Девушка-дворник, мечта которой не столько, а точнее, не только корона, сколько бензопила, сообщили в программе «Неделя».

Елена Касаткина, участница «Мисс Беларусь-2020»: Меня зовут Елена Касаткина, мне 19 лет. Я из города Дрогичина.

Своей искренностью Елена Касаткина покорила столичное жюри Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь». На кастинг она отправилась – подумать только – по предложению начальства. Своим хобби на отборочном туре Елена, удивив всех, назовет газоны.

Елена Касаткина:

Мне очень нравится запах травы, когда я занимаюсь покосом. Это очень классный запах, просто одурманивает.

На свой первый триммер потратить пришлось всю премию, а проработал он меньше двух недель. Со вторым Елена управляется куда лучше, чем с пилочкой для ногтей. Сейчас девушка получает и высшее образование. Будущая профессия – биотехнолог, ну а параллельно Елена Касаткина старается осуществить еще одну свою мечту.