Прямой эфир

Ей 19, она дворник и обожает работать с бензопилой. Одна из самых необычных участниц конкурса «Мисс Беларусь»

08 марта 2020 17:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О ней заговорят еще не раз. Девушка-дворник, мечта которой не столько, а точнее, не только корона, сколько бензопила, сообщили в программе «Неделя».

Ей 19, она дворник и обожает работать с бензопилой. Одна из самых необычных участниц конкурса «Мисс Беларусь»-1

Елена Касаткина, участница «Мисс Беларусь-2020»:
Меня зовут Елена Касаткина, мне 19 лет. Я из города Дрогичина.

Ей 19, она дворник и обожает работать с бензопилой. Одна из самых необычных участниц конкурса «Мисс Беларусь»-4

Своей искренностью Елена Касаткина покорила столичное жюри Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь». На кастинг она отправилась – подумать только – по предложению начальства. Своим хобби на отборочном туре Елена, удивив всех, назовет газоны.

Ей 19, она дворник и обожает работать с бензопилой. Одна из самых необычных участниц конкурса «Мисс Беларусь»-7

Елена Касаткина:
Мне очень нравится запах травы, когда я занимаюсь покосом. Это очень классный запах, просто одурманивает.

На свой первый триммер потратить пришлось всю премию, а проработал он меньше двух недель. Со вторым Елена управляется куда лучше, чем с пилочкой для ногтей. Сейчас девушка получает и высшее образование. Будущая профессия – биотехнолог, ну а параллельно Елена Касаткина старается осуществить еще одну свою мечту.

Ей 19, она дворник и обожает работать с бензопилой. Одна из самых необычных участниц конкурса «Мисс Беларусь»-10

Елена Касаткина:
Это мой первый раз. Очень даже неплохо получилось, несложно.

Ей 19, она дворник и обожает работать с бензопилой. Одна из самых необычных участниц конкурса «Мисс Беларусь»-13

Ей 19, она дворник и обожает работать с бензопилой. Одна из самых необычных участниц конкурса «Мисс Беларусь»-15

Валить лес Елене не позволяет законодательство – женщин к таким опасным работам не допускают. А вот освоить обрезку деревьев в городских условиях – вполне возможно. Девушка как раз в марте приступит к практике. Правда, ее придется вписать в плотный график подготовки к конкурсу «Мисс Беларусь». Во время съемок самому красивому дворнику Дрогичина по телефону сообщили: она прошла в полуфинал.

Ей 19, она дворник и обожает работать с бензопилой. Одна из самых необычных участниц конкурса «Мисс Беларусь»-18

Елена Касаткина:
У меня есть хореограф, который обучает меня дефиле. Еще у меня есть свой собственный фитнес-тренер, и заодно он тренер по тхэквондо.

Читайте также:

Играет наравне с мальчиками, в хоккее с 7 лет. Почему девочка из Пружан выбрала этот спорт

«Сменила ножницы на автомат». История белоруски, которая бросила профессию парикмахера и стала военнослужащей

# Необычное # калейдоскоп # Елена Касаткина # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Молчала об этом всю жизнь. Надежда Бабкина призналась, как едва не совершила роковую ошибку
08 марта 2020 14:33

Молчала об этом всю жизнь. Надежда Бабкина призналась, как едва не совершила роковую ошибку

На боку, на спине или на животе? Что означает поза, в которой вы спите
08 марта 2020 12:49

На боку, на спине или на животе? Что означает поза, в которой вы спите

Появился тренд надевать носки с туфлями. И ещё шесть фактов о фильме «Москва слезам не верит»
08 марта 2020 12:31

Появился тренд надевать носки с туфлями. И ещё шесть фактов о фильме «Москва слезам не верит»