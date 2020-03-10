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Из-за коронавируса во всей Италии объявлен карантин. Что сейчас происходит в стране?

10 марта 2020 12:15
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Новости Италии. Из-за коронавируса Италия распространила карантин на территорию всей страны. Он продлится до 3 апреля.  

Об этом сообщило правительство Италии. По стране можно передвигаться только для лечения, работы и в экстренных ситуациях. Запрещены массовые мероприятия, будет усилен контроль на границе. 

Из-за коронавируса во всей Италии объявлен карантин. Что сейчас происходит в стране?-1

Ранее карантин был объявлен в северной части Италии – именно здесь были выявлены большинство случаев заражения коронавирусной инфекцией. 

Ранее телеканалу СТВ о ситуации с коронавирусом сообщала жительница города Лано. 

По словам Екатерины Колевой, каратин был объявлен с 4 марта. «Закрыты все учебные учреждения – это детские сады, школы». 

Из-за коронавируса во всей Италии объявлен карантин. Что сейчас происходит в стране?-4

Премьер-министр Италии сказал, что из-за распространения заболевания привычки жителей страны должны измениться. «Каждый должен чем-то пожертвовать ради всеобщего здоровья», – отметил Джузеппе Конте. 

Число заболевших коронавирусом в Италии превысило 9 тысяч человек, скончались 463 пациента. 

Нет молока и мяса, закрыты учебные учреждения. Жители Италии о ситуации с коронавирусом – читать далее.   

# Коронавирус # калейдоскоп # Екатерина Колева # Джузеппе Конте

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