Из-за коронавируса во всей Италии объявлен карантин. Что сейчас происходит в стране?
Новости Италии. Из-за коронавируса Италия распространила карантин на территорию всей страны. Он продлится до 3 апреля.
Об этом сообщило правительство Италии. По стране можно передвигаться только для лечения, работы и в экстренных ситуациях. Запрещены массовые мероприятия, будет усилен контроль на границе.
Ранее карантин был объявлен в северной части Италии – именно здесь были выявлены большинство случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Ранее телеканалу СТВ о ситуации с коронавирусом сообщала жительница города Лано.
По словам Екатерины Колевой, каратин был объявлен с 4 марта. «Закрыты все учебные учреждения – это детские сады, школы».
Премьер-министр Италии сказал, что из-за распространения заболевания привычки жителей страны должны измениться. «Каждый должен чем-то пожертвовать ради всеобщего здоровья», – отметил Джузеппе Конте.
Число заболевших коронавирусом в Италии превысило 9 тысяч человек, скончались 463 пациента.
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