Из-за коронавируса во всей Италии объявлен карантин. Что сейчас происходит в стране?

Новости Италии. Из-за коронавируса Италия распространила карантин на территорию всей страны. Он продлится до 3 апреля.

Об этом сообщило правительство Италии. По стране можно передвигаться только для лечения, работы и в экстренных ситуациях. Запрещены массовые мероприятия, будет усилен контроль на границе.