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12 мая – День ежиного сопения. Вот чем ещё известна эта дата

12 мая 2023 06:46
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12 мая отмечается Международный день медицинской сестры. Праздник приурочен ко дню рождения одной из самых знаменитых англичанок – Флоренс Найтингейл, которая во время Крымской войны организовала первую в мире службу сестер милосердия.

12 мая – День ежиного сопения. Вот чем ещё известна эта дата-1

Известно, что среди сестер милосердия, которые отправились на фронт Крымской войны, были и русские монахини. Впоследствии в госпиталях работали многие русские женщины-аристократки, в том числе супруга и дочери императора Николая II. В настоящее время медицинские сестры составляют самую многочисленную категорию работников здравоохранения, так как большая доля медицинских услуг оказывается исключительно сестринским персоналом.

90 лет со дня рождения Андрея Вознесенского

12 мая – День ежиного сопения. Вот чем ещё известна эта дата-3

Сегодня 90 лет со дня рождения Андрея Вознесенского, одного из самых известных поэтов-шестидесятников. Вознесенский считал себя последователем Владимира Маяковского и был единственным учеником Бориса Пастернака. Поэт написал либретто к легендарному спектаклю театра на Таганке «Антимиры». Именно в этом спектакле на сцену впервые вышел Владимир Высоцкий со своей гитарой. А также к известной рок-опере «Юнона и Авось». Эстрадные песни с текстами Вознесенского звучат и сегодня.

День экологического образования

12 мая – День ежиного сопения. Вот чем ещё известна эта дата-5

Беларусь и страны СНГ отмечают 12 мая День экологического образования. Термин «экология» имеет греческие корни – «дом, жилище». Это наука о согласованном существовании живых организмов на планете. Важность экологического образования переоценить сложно. Именно экологические знания позволяют человеку осознать, к каким катастрофическим явлениям могут привести пагубные привычки в отношении природы; понять, как избежать подобных последствий. Экосистема, растительный и животный мир, окружающий нас, – неотъемлемая часть жизни человека. Высшая цель экологического образования – сформировать так называемое экологическое сознание, которое позволит жить без вреда для окружающей среды.

День ежиного сопения

12 мая – День ежиного сопения. Вот чем ещё известна эта дата-7

12 мая – День ежиного сопения. Те, кто имел дело с этими колючими зверьками, знают, сколько радости и неожиданностей они дарят своим хозяевам. Чего только стоит их умилительное фырканье и топот по ночам. Не стоит обижаться, если ежик начихает на вас: он просто в недоумении или чем-то возмущен. Еще ежики умеют мурлыкать – чем не замена домашнему коту? А вот если игольчатый друг сопит, значит, он твердо намерен исследовать территорию. Может быть, День ежиного сопения – это повод, чтобы пробудить в себе исследователя и отправиться на поиски приключений?

Пусть вам этот день запомнится чем-то хорошим!

# История # Лена Мельницкая

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