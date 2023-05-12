12 мая – День ежиного сопения. Вот чем ещё известна эта дата

12 мая отмечается Международный день медицинской сестры. Праздник приурочен ко дню рождения одной из самых знаменитых англичанок – Флоренс Найтингейл, которая во время Крымской войны организовала первую в мире службу сестер милосердия.

Известно, что среди сестер милосердия, которые отправились на фронт Крымской войны, были и русские монахини. Впоследствии в госпиталях работали многие русские женщины-аристократки, в том числе супруга и дочери императора Николая II. В настоящее время медицинские сестры составляют самую многочисленную категорию работников здравоохранения, так как большая доля медицинских услуг оказывается исключительно сестринским персоналом. 90 лет со дня рождения Андрея Вознесенского

Сегодня 90 лет со дня рождения Андрея Вознесенского, одного из самых известных поэтов-шестидесятников. Вознесенский считал себя последователем Владимира Маяковского и был единственным учеником Бориса Пастернака. Поэт написал либретто к легендарному спектаклю театра на Таганке «Антимиры». Именно в этом спектакле на сцену впервые вышел Владимир Высоцкий со своей гитарой. А также к известной рок-опере «Юнона и Авось». Эстрадные песни с текстами Вознесенского звучат и сегодня. День экологического образования

Беларусь и страны СНГ отмечают 12 мая День экологического образования. Термин «экология» имеет греческие корни – «дом, жилище». Это наука о согласованном существовании живых организмов на планете. Важность экологического образования переоценить сложно. Именно экологические знания позволяют человеку осознать, к каким катастрофическим явлениям могут привести пагубные привычки в отношении природы; понять, как избежать подобных последствий. Экосистема, растительный и животный мир, окружающий нас, – неотъемлемая часть жизни человека. Высшая цель экологического образования – сформировать так называемое экологическое сознание, которое позволит жить без вреда для окружающей среды. День ежиного сопения