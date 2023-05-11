11 мая – День ожидания Мэри Поппинс. Чем ещё известна эта дата?

11 мая отмечают народный праздник Березосок. Считают, что собранный именно в этот день березовый сок обладает наибольшей силой исцеления и восстановления организма человека.
11 мая отмечают народный праздник Березосок. Считают, что собранный именно в этот день березовый сок обладает наибольшей силой исцеления и восстановления организма человека.
Березовый сок – очень ценный продукт с точки зрения фитотерапии. Это одно из лучших природных средств для улучшения обмена веществ. Также он повышает сопротивляемость организма к простудным, инфекционным и аллергическим заболеваниям. Научно доказано, что в березовом соке содержатся дубильные вещества, антиоксиданты, множество микро- и макроэлементов, а также витаминов.
11 мая 1900 года на петербургском заводе «Новое адмиралтейство» был спущен на воду будущий символ революции крейсер «Аврора». Во время русско-японской войны крейсер участвовал в Цусимском сражении. 13 марта 1917 года матросы «Авроры» восстали, убили командира и первыми на русском флоте подняли над кораблем красный флаг. Утром 25 октября радиостанция крейсера передала написанное Лениным воззвание «К гражданам России», а вечером одиночным холостым выстрелом «Аврора» подала знак к штурму Зимнего дворца.
11 мая 1964 года была основана «Мелодия» – всесоюзная фирма граммофонных пластинок Министерства культуры СССР. Пластинки «Мелодии» были окном в музыкальный мир для миллионов советских граждан и способом стать известными для исполнителей. «Мелодия» осуществляла руководство предприятиями, которые записывали, изготавливали и распространяли грампластинки и магнитофонные компакт-кассеты. В составе «Мелодии» были и творческие студии. До 1986 года «Мелодия» держала монополию на звукозапись в СССР.
11 мая отмечают День ожидания Мэри Поппинс – самой известной литературной няни-волшебницы, героини сказки английской писательницы Памелы Трэверс. Первая книга о Мэри Поппинс вышла в 1934 году. Стала знаменита в Советском Союзе благодаря переводу Бориса Заходера. По книгам Трэверс было снято три фильма (два в США и один в СССР). Считается, что именно в этот день знаменитая няня может прилететь на зонтике к малышам и угоститься печеньем. Ведь каждый (и взрослый, и ребенок) где-то глубоко в душе живет в ожидании Мэри Поппинс – волшебной няни, которая научит правильно жить и не бояться перемен.
Пусть вам этот день запомнится только хорошим!