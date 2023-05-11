11 мая – День ожидания Мэри Поппинс. Чем ещё известна эта дата?

11 мая отмечают народный праздник Березосок. Считают, что собранный именно в этот день березовый сок обладает наибольшей силой исцеления и восстановления организма человека.

Березовый сок – очень ценный продукт с точки зрения фитотерапии. Это одно из лучших природных средств для улучшения обмена веществ. Также он повышает сопротивляемость организма к простудным, инфекционным и аллергическим заболеваниям. Научно доказано, что в березовом соке содержатся дубильные вещества, антиоксиданты, множество микро- и макроэлементов, а также витаминов. 11 мая 1900 года был спущен на воду крейсер «Аврора»

11 мая 1900 года на петербургском заводе «Новое адмиралтейство» был спущен на воду будущий символ революции крейсер «Аврора». Во время русско-японской войны крейсер участвовал в Цусимском сражении. 13 марта 1917 года матросы «Авроры» восстали, убили командира и первыми на русском флоте подняли над кораблем красный флаг. Утром 25 октября радиостанция крейсера передала написанное Лениным воззвание «К гражданам России», а вечером одиночным холостым выстрелом «Аврора» подала знак к штурму Зимнего дворца. 11 мая 1964 года была основана «Мелодия»

11 мая 1964 года была основана «Мелодия» – всесоюзная фирма граммофонных пластинок Министерства культуры СССР. Пластинки «Мелодии» были окном в музыкальный мир для миллионов советских граждан и способом стать известными для исполнителей. «Мелодия» осуществляла руководство предприятиями, которые записывали, изготавливали и распространяли грампластинки и магнитофонные компакт-кассеты. В составе «Мелодии» были и творческие студии. До 1986 года «Мелодия» держала монополию на звукозапись в СССР. День ожидания Мэри Поппинс