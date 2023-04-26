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Профессор собирается прожить под водой 100 дней, чтобы выяснить, как это повлияет на его тело и разум

26 апреля 2023 06:23
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Человек собирается прожить под водой 100 дней ради эксперимента. Он хочет выяснить, как повышенное давление повлияет на тело и разум.

Профессор собирается прожить под водой 100 дней, чтобы выяснить, как это повлияет на его тело и разум-1


Фото: goodfon.ru

55-летний профессор Флоридского университета переехал в подводную гостиницу, которая находится на глубине более 9 тысяч метров. Там мужчина проживет 100 дней. За это время он и группа ученых планируют провести серию тестов, чтобы узнать, как долгое нахождение под водой влияет на человеческое здоровье и сознание, пишет Oddity Central.

Профессор собирается прожить под водой 100 дней, чтобы выяснить, как это повлияет на его тело и разум-4


Фото: Pixabay

Сам профессор считает, что его здоровье улучшится из-за повышенного давления. Он выдвинул гипотезу, что клетки, подвергающиеся высокому давлению, удваиваются в течение пяти дней. Это поможет увеличить продолжительность жизни и предотвратить болезни, связанные со старением.

Профессор собирается прожить под водой 100 дней, чтобы выяснить, как это повлияет на его тело и разум-7


Фото: Pixabay

В течение 100 дней мужчину будет регулярно посещать бригада врачей, которая собирается брать анализы, делать УЗИ и кардиограмму. Герой эксперимента пройдет психологические и психосоциальные тесты, чтобы выяснить психические последствия пребывания под водой в одиночестве.

Кстати, подобные эксперименты в мире уже проходили. В 2014 году два биолога прожили под водой 73 дня. Если профессору из Флориды все-таки удастся пробыть дольше, он установит мировой рекорд.

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# Эксперимент # калейдоскоп # Фотофакт

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