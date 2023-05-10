Пляжи, экскурсии, сервис и цены. Сравниваем особенности отдыха в Египте и Турции

Выбор направления для отпуска часто оказывается непростой задачей. В мире туризма масса интересных предложений, среди которых и вечная классика – Турция и Египет. Эти страны практически полные противоположности. Похожи они лишь знаменитой концепцией all inclusive.

Фото: Pixabay В этом материале сравним основные аспекты отдыха и поможем определиться, куда же лучше полететь в отпуск. Узнаем цену, особенности климата, пляжей, раскроем экскурсионный потенциал двух стран и много других фишек. Когда сезон? В Турции пляжный сезон начинается с конца апреля и длится до середины ноября – в это же время из Минска летают чартерные рейсы в Анталию. Летом в стране жарко, море теплое и чистое.

Фото: Pixabay С ноября на всем турецком побережье начинает холодать и пляжный сезон заканчивается. В зимние месяцы температура опускается до +15 градусов, поэтому для купания в море это время не подходит. Но некоторые путешественники приезжают и зимой, чтобы подышать морским воздухом, посетить экскурсии, сходить на шопинг. Кроме того, Турция – это не только пляжные курорты. Сюда едут, чтобы погулять по Стамбулу, встретить рассвет в Каппадокии и испробовать горнолыжные трассы. В Египте отдыхают круглый год. Самая комфортная температура здесь весной и осенью. Летом очень жарко, а зимой в самых популярных городах-курортах – Хургаде и Шарм-эль-Шейхе – дуют сильные ветра. Температура воздуха может опускаться до +20 градусов. В это время лучше выбирать отели с подогреваемыми бассейнами в безветренных бухтах. Где пляжи лучше? Средиземноморское побережье Турции в основном галечное или песчано-галечное. Есть в этом один неоспоримый плюс – кристально чистое море. Чисто песчаные пляжи есть на таких курортах как Анталья, Белек, Сиде и Аланья. В стране немало живописных берегов, отмеченных международной наградой «Голубой флаг».

Фото: Pixabay На берегу Красного моря – одного из самых теплых в мире – песчаными пляжами может похвастаться Хургада. В Шарм-эль-Шейхе такие пляжи тоже есть, однако стоит учесть, что в некоторых зонах зайти в море можно только с понтона из-за обилия кораллов. Шарм-эль-Шейх выбирают любители дайвинга и снорклинга со всего мира. Красное море по праву считается не только самым соленым, но и самым красивым на Земле из-за огромного количества ярких коралловых рифов и разнообразного подводного мира. Где лучше сервис и питание? Качество обслуживания, номеров в отеле и питание в обеих странах сейчас на уровне. Однако в Турции более современный и качественный сервис, Египет в этом плане пока немного уступает.

Фото: Pixabay Если вам по вкусу европейская кухня, отправляйтесь в Турцию. Турки хорошо готовят мясо, рыбу и, конечно же, пахлаву. Египет известен недорогими морепродуктами и фруктами. Для любителей того и другого – лучше варианта отдыха не найти. Важный момент – местная еда может отличаться от привычной нам. В стране очень популярны восточные специи, поэтому некоторые блюда могут прийтись по вкусу не всем. Куда съездить и что посмотреть? Оба государства имеют очень богатую историю. Достопримечательностей не счесть, но какие есть нюансы?

Фото: Pixabay Огромный плюс в копилку Турции из-за близости многих достопримечательностей к курортам. Гиды предлагают прогулки по Сиде, Кемеру, Аланьи и Антальи. Ценителям природных красот рекомендуют посетить национальные парки, заповедники, каньоны, террасы и источники Памуккале. Заядлых путешественников, готовых перенести дальнюю дорогу, отправят в поездку к древним подземным городам Каппадокии. К этому списку можно добавить еще и ряд морских экскурсий.

Фото: Pixabay В Египте немало древних достопримечательностей, но находятся они далеко от курортов. Такие экскурсии займут минимум два дня. Если вы готовы перенести дальнюю дорогу, то точно не пожалеете. Ведь увидеть пирамиды, древние храмы Луксора, отправиться в круиз по Нилу, посетить крупнейший город Африки и столицу Египта – Каир – нужно хотя бы раз в жизни. Однако в курортных городах также есть чем заняться: посетить мечети, подайвить и увидеть красочный подводный мир, съездить на сафари в пустыне и разные морские прогулки. Поездка с детьми. Что нужно учесть? Детские развлечения есть во всех семейных отелях обеих стран. Игровые комнаты и площадки, детские клубы, бассейны и аквапарки, мастер-классы, аниматоры, детское меню – и это только минимальный список удобств для детей в курортных гостиницах.

Фото: Pixabay В Турции детский досуг разнообразен и больше ориентирован на детей из русскоязычных стран. При выборе отдыха с детьми лучше отталкиваться от списка услуг в конкретном отеле. Сколько стоит? Конечная сумма полностью зависит от того, какой отель вы выберите и на какой сезон запланирован отдых. Летом цены значительно выше, чем весной и осенью. В целом Турция и Египет – это тот отдых, который может себе позволить средний белорус.