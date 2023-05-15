15 мая – Международный день семьи. Чем ещё известна эта дата?

Международный день семьи

15 мая отмечается Международный день семьи. С семьи начинается жизнь человека. Семья – источник любви, уважения, солидарности и привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общество. Это важнейшая среда для сохранения и передачи из поколения в поколение культурных ценностей, национальных традиций, мудрости и знаний. Именно благополучие семьи – показатель развития и прогресса страны. В семье ребенок учится постигать секреты общения между людьми, учится любви и заботе.

15 мая мир отмечает Международный день климата. Сохранение климата – одна из глобальных проблем, которые сегодня стоят перед человечеством. Сегодня темпы изменения климата несут с собой постоянно растущую угрозу для здоровья людей, их занятости и безопасности. Сохранение климата Земли зависит и от каждого жителя планеты. Внести свою лепту не так уж и сложно. Для этого можно, например, использовать в своей квартире энергосберегающие источники освещения, участвовать в посадках деревьев и защищать зеленые насаждения. Казалось бы, мелочи, но эти мелочи, помноженные на население планеты, приобретают огромное значение.

15 мая – День калейдоскопов. Калейдоскоп был открыт в 1816 году шотландским физиком Дэвидом Брюстером во время проведения эксперимента с поляризацией света. Ученый обратил внимание, что осколки стекол, находящиеся в трубе с зеркалами, отражаясь в них, создают чудесные симметричные узоры. В том же году Брюстер запатентовал свое изобретение.

Все мы в детстве с удовольствием крутили эту волшебную трубу. Калейдоскоп создает восхитительные узоры, которыми не надоедает любоваться. Не случайно он стал одной из любимых игрушек детей. Кстати, в жизни калейдоскоп нашел и практическое применение. Орнаменты, выдаваемые калейдоскопом, используются в тканях, коврах, обоях. Ведь с изобретательностью калейдоскопа, пожалуй, не смогут соперничать фантазии даже самых «плодовитых» художников и дизайнеров.