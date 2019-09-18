Прямой эфир

Храним правильно. Как сберечь картофель до весны?

18 сентября 2019 18:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Лето уже позади, большая часть урожая собрана и пора запасти некоторые продукты на зиму. В частности – картошку. Мы решили выяснить, как правильно хранить этот овощ, чтобы он не испортился за зиму и мог оставаться частью рациона до самого появления молодого картофеля.

1. Для хранения нужно выбрать правильный сорт

Даже в идеальных условиях раннеспелый картофель зиму не переживёт. Возможно, даже до Нового года не дотянет. Поэтому правильный выбор – это сорта среднего и позднего сроков созревания.

Как жарить картошку, чтобы она не превратилась в кашу?

2. Правильное место хранения

Лучше всего сложить картошку в деревянные ящики. Если таковых нет, можно держать овощ в предназначенных для него матерчатых мешках. Хранить картофель следует в погребе или подвале, но для городских жителей такой вариант не всегда возможен. Можно разместить овощ на балконе, но там не должно быть холодно. При низких температурах крахмал в картошке будет кристаллизоваться и портить овощ. По этой же причине картофель нельзя класть в холодильник.

Что в холодильнике нельзя класть рядом? Учимся хранить продукты правильно

Храним правильно. Как сберечь картофель до весны?-1

Фото: pixabay.com

3. Подготовить место для хранения

Перед тем, как поместить овощи в хранилище, его необходимо продезинфицировать, проветрить и просушить. В ящик для хранения картофеля можно насыпать луковую шелуху, которая защищает овощи от инфекций.

4. С чем хранить

Хотя бытует мнение, что картошка неприхотлива и с ней можно хранить любые овощи, это не так. Чтобы наверняка сберечь картофель, лучше всего положить сверху свёклу. Она будет оттягивать лишнюю влагу, чтобы не сохнуть самой, и одновременно защищать картошку от гниения.

В Слонимском районе девочка нашла огромную картофелину, из которой приготовят драники на всю семью

5. Перебирать картофель можно

И даже нужно. Если вдруг один и клубней заболеет, то желательно найти и изъять его прежде, чем он заразит других.

# Еда # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Элегантность и стиль – это про них. Показываем семь дедушек, которые дадут фору молодёжи
18 сентября 2019 16:46

Элегантность и стиль – это про них. Показываем семь дедушек, которые дадут фору молодёжи

На свадьбе от инсульта умерла беременная невеста. Её ребёнка удалось спасти
18 сентября 2019 15:32

На свадьбе от инсульта умерла беременная невеста. Её ребёнка удалось спасти

На свадьбе две гостьи подрались во время фуршета из-за порций
18 сентября 2019 14:38

На свадьбе две гостьи подрались во время фуршета из-за порций