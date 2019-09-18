Храним правильно. Как сберечь картофель до весны?

Лето уже позади, большая часть урожая собрана и пора запасти некоторые продукты на зиму. В частности – картошку. Мы решили выяснить, как правильно хранить этот овощ, чтобы он не испортился за зиму и мог оставаться частью рациона до самого появления молодого картофеля.

1. Для хранения нужно выбрать правильный сорт

Даже в идеальных условиях раннеспелый картофель зиму не переживёт. Возможно, даже до Нового года не дотянет. Поэтому правильный выбор – это сорта среднего и позднего сроков созревания.

Как жарить картошку, чтобы она не превратилась в кашу?

2. Правильное место хранения

Лучше всего сложить картошку в деревянные ящики. Если таковых нет, можно держать овощ в предназначенных для него матерчатых мешках. Хранить картофель следует в погребе или подвале, но для городских жителей такой вариант не всегда возможен. Можно разместить овощ на балконе, но там не должно быть холодно. При низких температурах крахмал в картошке будет кристаллизоваться и портить овощ. По этой же причине картофель нельзя класть в холодильник.

Что в холодильнике нельзя класть рядом? Учимся хранить продукты правильно