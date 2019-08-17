Что в холодильнике нельзя класть рядом? Учимся хранить продукты правильно

Давайте поговорим о насущном. Почти все мы храним продукты в холодильнике. Конечно, можно было бы ходить в магазин каждый день перед завтраком, обедом и ужином, чтобы не заботиться о сохранении пищи, но это было бы несколько утомительно. К счастью, в современном мире нам не нужно отлавливать мамонта, разделывать его, часть мяса сушить, часть – мариновать и так далее. Сейчас проблему сохранения еды решает холодильник. Но вот вопрос: а мы точно умеем правильно им пользоваться? Что если сохранять свежесть продуктов – целое искусство, ради обучения которому нужно побывать на специализированных курсах? Нет, всё не так сложно, хотя определённые нюансы есть. Вот об этих нюансах мы сегодня и поговорим. Всяк сверчок знай свой шесток. Начнём с основ. В холодильнике есть несколько полок, которые делят его на разные отсеки с разной температурой. Молочные продукты принято хранить на самой верхней полке. Приготовленную пищу лучше разместить на средних полках, а на нижних – сырое мясо и рыбу. Сейчас конструкции холодильников бывают разные, поэтому нужно уточнить один момент. Молочные продукты хранятся в самом холодном отсеке холодильника, а мясо и рыба в более тёплом.

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Под нижней полкой обычно есть два отсека, они предназначены для хранения фруктов, овощей и хлеба/батона. Всё это можно хранить и при комнатной температуре, но об этом немного позже. На дверце холодильника обычно есть место для яиц, соусов и прочего, что портится не слишком быстро. Яблоко на ужин – и врач не нужен. Некоторые фрукты выделяют этилен – бесцветный газ. Для человека он практически безвреден, и только при очень высоких концентрациях способен оказывать наркотическое действие. А вот для растений этот газ играет важную роль. Если говорить грубо, то этилен ускоряет их жизненный цикл. То есть фрукты и овощи под воздействием этого газа будут быстрее созревать, но и быстрее портиться. Где зимуют овощи, зачем усыпляют яблоки и как лечат картофель перед закладкой в закрома. Репортаж СТВ

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Яблоки, груши, абрикосы, бананы, киви, манго, персики, сливы, помидоры выделяют много этилена. Хранить их вместе – плохая идея, поскольку они быстро придут в негодность. В идеале нужно распределить фрукты и овощи в отдельные пакеты, а затем поместить в отсек для фруктов/овощей. Хотя самым лучшим вариантом будет не покупать слишком много фруктов сразу, тогда их можно хранить вне холодильника, поскольку этилен будет выветриваться естественным способом. Кстати, бытует миф, что если яблоко положить в мешок с картошкой, то она не будет прорастать. Вероятно, это всё-таки миф. Официальных исследований по этому вопросу не было, но неофициальные показали, что яблоки никак не влияют на скорость прорастания картофеля. Лук от семи недуг. Не все овощи нужно хранить в холодильнике. Лук, чеснок, картофель, свёкла и морковь отлично чувствуют себя без искусственного холода. Чеснок и лук лучше хранить в картонных коробках или деревянных ящиках. Для лука идеальным вариантом будет плетёная корзина. Ставить коробки или ящики с луком и чесноком нужно в прохладное, сухое и тёмное место.

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Картофель и свёклу тоже рекомендуется хранить в деревянных ящиках, чуть менее хороший вариант – прямо в мешках. Поверх картошки выкладывается свёкла, которая вбирает в себя лишнюю влагу, препятствуя гниению картофеля. Обычно эти овощи хранятся в подвале или погребе, но сейчас они не у всех есть. Нормальным вариантом будет балкон, только там не должно быть холодно, иначе крахмал в картошке начнёт кристаллизоваться. По этой же причине картошку нельзя хранить в холодильнике. Есть миф, что картофель зимой нельзя перебирать – это неправда. Нужно перебирать, чтобы сразу заметить, если один из клубней заражён или гниёт. Как приготовить молодой картофель: 5 простых и вкусных блюд 1-2 месяца морковь может спокойно пролежать в квартире. Если хранить её нужно дольше, то лучше всего поместить в коробку или ящик с луковой шелухой, которая защитит овощи от инфекций и излишней влаги. Насчёт огурцов и помидоров ситуация неоднозначная. Если это «со своего огорода», то лучше подержать овощи на столе, поскольку предполагается, что они будут быстро съедены. Если помидоры и огурцы из магазина, смело можно помещать их в холодильник в отсек для овощей. Возможно, они немного утратят вкус, но проживут намного дольше.

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Петрушку съел – сразу помолодел. Петрушку, укроп, кинзу и базилик можно хранить так же, как и цветы. Зелень со стеблями дольше сохранит свежесть, если будет стоять в стакане с водой. Листовую зелень, например, шпинат и рукколу нужно хранить в холодильнике, предварительно промыв водой, подождав, пока вода полностью испариться, а затем поместив в просторный вакуумный контейнер с плотно закрытой крышкой. Грызут орехи меж дел для потехи. Можно легко хранить орехи в скорлупе. Достаточно пересыпать их в банку, неплотно прикрыть крышкой, чтобы проникал воздух, и орехи проживут около полугода. Аналогично можно поступить с очищенными орехами, но в этом случае их нужно поместить в холодильник. Если очищенные орехи нужно хранить очень долго, то лучше всего поместить их в вакуумный контейнер и отправить в морозильную камеру. Размораживать можно только те орехи, которые будут съедены. Если размораживать и замораживать все орехи, то это на них плохо скажется.

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Сладок мёд, да не по две ложки в рот. Мёд хранить в холодильнике не обязательно, там он будет кристаллизоваться. Считается, что затвердевший мёд не теряет свои свойства, но предпочтительнее сохранять мёд в жидкой консистенции как можно дольше. Для этого достаточно перелить мёд в чистую стеклянную банку и плотно закрыть. Банку нужно поместить в тёмное место или накрыть чем-нибудь, чтобы защитить от света. Как выбрать мёд и как хранить его правильно? Рассказывает пчеловод

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Ни рыба, ни мясо – ни кафтан, ни ряса. Хранить сырые рыбу и мясо в холодильнике можно, но не более 1-3 дней. Обычно мясо и рыбу держат в морозильной камере, а затем размораживают с целью приготовить что-нибудь. Хлеба ни куска, так и в горле тоска. Хлеб и батон можно хранить при комнатной температуре. В холодильнике тоже можно, но так хлебобулочные изделия будут быстрее черстветь. Что касается остальных продуктов, отдельно выделять их не станем. Яйца комфортно чувствуют себя в любом отсеке холодильника, но поскольку для удобства для них есть специальная форма на дверце, то лучше ставить туда – целее будут. Для придания блеска поливают водой. Как пекут хлеб в Беларуси – показываем производство

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