На свадьбе две гостьи подрались во время фуршета из-за порций

Две гостьи на свадьбе подрались во время фуршета.

По информации Daily Mail, инцидент случился в Индонезии. Приглашенные на церемонию женщины начали спорить о том, сколько каждая из них положила в тарелку во время фуршета.

Кадры появились в сети.

Женщина в красном платье обвинила вторую гостью в том, что она положила на свою тарелку слишком много кусочков говядины в соусе карри. «Этой порцией можно накормить целую деревню», – добавила она.