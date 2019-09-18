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На свадьбе две гостьи подрались во время фуршета из-за порций

18 сентября 2019 14:38
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Две гостьи на свадьбе подрались во время фуршета.

По информации Daily Mail, инцидент случился в Индонезии. Приглашенные на церемонию женщины начали спорить о том, сколько каждая из них положила в тарелку во время фуршета.

Кадры появились в сети.

Женщина в красном платье обвинила вторую гостью в том, что она положила на свою тарелку слишком много кусочков говядины в соусе карри. «Этой порцией можно накормить целую деревню», – добавила она.

На свадьбе две гостьи подрались во время фуршета из-за порций -1

Вторая женщина – в зеленом платье – ответила оппонентке агрессивно и сказала, что может делать все, что хочет, а остальные подождут в очереди.

Женщины начали толкать друг друга. Их пришлось разнимать другим гостям, которым тоже досталось. Мужчине, который рискнул разнять двух дам, прилетело несколько ударов.

Пользователи соцсетей осудили поступок женщин, но некоторые отнеслись к ситуации с юмором и отметили, что это блюдо стоит того, чтобы из-за него поспорить.

Мужчина столкнулся со своим двойником на свадьбе друга.

Они были даже одеты одинаково – смотрите здесь.

 

# Еда # калейдоскоп

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