Прямой эфир

Чудо-овощ побил все рекорды. В Слонимском районе девочка нашла огромную картофелину, из которой приготовят драники на всю семью

15 сентября 2019 16:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские ученые трудятся над разработкой сорта картофеля урожайностью до 650 центнеров с гектара. То есть вдвое выше, чем сейчас в среднем по Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Юлия Огнева, СТВ:
Понятное дело, про картофель это я неспроста. В стране начался его массовый сбор. Уже убрано около трети площадей. Урожайность выше, чем в прошлом году – около 340 центнеров с гектара. Правда, здесь нужно учитывать, что более 80 % нашей бульбы выращивают не в хозяйствах, а на приусадебных участках. А в целом мы одиннадцатые в мире по общему производству. Но если пересчитать на душу населения, то Беларусь – безусловный лидер.

Еще бы. Из картошки знаете, сколько можно блюд приготовить? А ну, считайте: картошка жареная, отварная, пюре, картофель фри, картофель пай, картофельные пирожки с мясом, с грибами и так далее. Картофельные оладьи, картофельная запеканка, картофель тушеный с черносливом, картофель тушеный с лавровым листом и с перцем, картофель молодой отварной с укропом, шаньги… Мне всегда думалось, что Тося из «Девчат» была из наших краев.

Но это в кино. А как в жизни соберет и приготовит картофель Галина Буро? 

Чудо-овощ побил все рекорды. В Слонимском районе девочка нашла огромную картофелину, из которой приготовят драники на всю семью -1

Внучка Ксения помогала нам на поле и вот, нашла такую картошку. Прибежала с радостью, что нашла самую большую картошинку.

Чудо-овощ побил все рекорды. В Слонимском районе девочка нашла огромную картофелину, из которой приготовят драники на всю семью -4

О таком слонимском чудо-овоще говорят уже все соцсети. Жанна Козловская признается: картофель на семейном поле всегда крупный, находили клубни и по 500, и по 700 граммов. Но этот гигант побил все рекорды.

Чудо-овощ побил все рекорды. В Слонимском районе девочка нашла огромную картофелину, из которой приготовят драники на всю семью -7

В чем секрет такого увесистого урожая, женщина и сама гадает – семена обычные, сроки посадки тоже. Может, просто земля отблагодарила за многолетний труд? Осталось решить, как распорядится подарком.

Чудо-овощ побил все рекорды. В Слонимском районе девочка нашла огромную картофелину, из которой приготовят драники на всю семью -10

Чудо-овощ побил все рекорды. В Слонимском районе девочка нашла огромную картофелину, из которой приготовят драники на всю семью -12

Жанна Козловская, жительница Слонима:
Все были в восхищении. Ну и вот сразу планы на драники, что будем делать на всю семью.

Чудо-овощ побил все рекорды. В Слонимском районе девочка нашла огромную картофелину, из которой приготовят драники на всю семью -15

В интернете белорусы вовсю делятся личными картофельными достижениями. Верный признак, что в стране разгар массовой уборки, как говорят, второго хлеба.

Чудо-овощ побил все рекорды. В Слонимском районе девочка нашла огромную картофелину, из которой приготовят драники на всю семью -18

Чудо-овощ побил все рекорды. В Слонимском районе девочка нашла огромную картофелину, из которой приготовят драники на всю семью -20

Галина Буро, корреспондент:
Кто когда-нибудь убирал картошку, знает: каждому клубню надо поклониться. А чем больше картофелины, тем удобнее и быстрее их собирать. Нынешний сезон – тот самый случай. Ведь аграрии уже видят: урожайность картофеля в стране выше прошлогодней.

Чудо-овощ побил все рекорды. В Слонимском районе девочка нашла огромную картофелину, из которой приготовят драники на всю семью -23

Людмила Федорович уже 8 лет подряд приезжает на уборку картофеля в Малоберестовицкий элитхоз из Столинского района. Работа на сезон по найму. И пусть ради этого приходится на пару недель поменять Брестскую область на Гродненскую, зато по выгодному курсу.

Чудо-овощ побил все рекорды. В Слонимском районе девочка нашла огромную картофелину, из которой приготовят драники на всю семью -26

Чудо-овощ побил все рекорды. В Слонимском районе девочка нашла огромную картофелину, из которой приготовят драники на всю семью -28

Людмила Федорович, бригадир КСУП «Малоберестовицкий элитхоз»:
На человека, я так скажу, 50 рублей выходит.

Чудо-овощ побил все рекорды. В Слонимском районе девочка нашла огромную картофелину, из которой приготовят драники на всю семью -31

Добровольные бригады, молодежные стройотряды, работники от центра занятости – на штурм полей больше сотни человек. Шутка ли – убрать 100 гектаров.

Чудо-овощ побил все рекорды. В Слонимском районе девочка нашла огромную картофелину, из которой приготовят драники на всю семью -34

Ведь хозяйство в Малой Берестовице специализируется на выращивании элитных сортов картофеля белоруской селекции: желтого, белого, красного, даже кремового!

Чудо-овощ побил все рекорды. В Слонимском районе девочка нашла огромную картофелину, из которой приготовят драники на всю семью -37

И пусть летняя засуха не была союзником, и на нее нашли управу.

Чудо-овощ побил все рекорды. В Слонимском районе девочка нашла огромную картофелину, из которой приготовят драники на всю семью -40

Но битва с засухой продолжается даже сейчас. Аграрии сравнивают землю с пеплом, а пыль от картофелеуборочного комбайна с песчаной бурей. Тот случай, когда солнцезащитные очки в поле не моветон.

Чудо-овощ побил все рекорды. В Слонимском районе девочка нашла огромную картофелину, из которой приготовят драники на всю семью -43

Это для стиля?
Нет, это от погоды, чтобы защищать от погодных условий глаза. Чтобы была возможность камни увидеть, убрать.

Чудо-овощ побил все рекорды. В Слонимском районе девочка нашла огромную картофелину, из которой приготовят драники на всю семью -46

И такой труд щедро окупается, ведь семена продают по другим хозяйствам, а 80 % картофеля – на экспорт. Традиционно в Россию, но в 2019 году добавятся еще Украина, Молдавия, Сербия, где засуха погубила урожай. Особым спросом за рубежном пользуются большие картофелины – их покупают за дорого.

Чудо-овощ побил все рекорды. В Слонимском районе девочка нашла огромную картофелину, из которой приготовят драники на всю семью -49

Эти клубни запекать пока рано, но удивлять им уже можно. Нет, это не инжир и не маракуйя, а белорусская фиолетовая картошка, пока экспериментальная. С таким оттенком в Витебском зональном институте испытывают два сорта: один фиолетовый внутри, другой снаружи.

Чудо-овощ побил все рекорды. В Слонимском районе девочка нашла огромную картофелину, из которой приготовят драники на всю семью -52

Олег Равбис, завотделом картофелеводства Витебского зонального института сельского хозяйства НАН Беларуси:
Это как бы и дань моде  это необычно, ярко и незабываемо. И второе  это рентабельно, полезно: для человека, у которого есть гастрит, диабет, это будет идеальный вариант.

Чудо-овощ побил все рекорды. В Слонимском районе девочка нашла огромную картофелину, из которой приготовят драники на всю семью -55

В Ивьевском районе фермер Валерий Житко собирается убирать картофель на следующей неделе. Уже видно, что урожай лучше прошлогоднего.

Чудо-овощ побил все рекорды. В Слонимском районе девочка нашла огромную картофелину, из которой приготовят драники на всю семью -58

Картофелеводство фермер со стажем считает одним из денежных направлений. Особенно если заранее изучить потребности рынка и высадить под них нужное количество гектаров – в этом году 30. Здесь без талантов и агронома и стратега никак.

Чудо-овощ побил все рекорды. В Слонимском районе девочка нашла огромную картофелину, из которой приготовят драники на всю семью -61

Чудо-овощ побил все рекорды. В Слонимском районе девочка нашла огромную картофелину, из которой приготовят драники на всю семью -63

Валерий Житко, фермер:
Уже в этом году рассчитывали на засуху. Хороший картофель уйдет за относительно нормальную цену, ну а который так себе – это уже сырье крахмального завода.

Чудо-овощ побил все рекорды. В Слонимском районе девочка нашла огромную картофелину, из которой приготовят драники на всю семью -66

Белорусский крахмал знают далеко за рубежом. Скоро в Толочине появится цех по производству первой отечественной замороженной картошки фри. А пока турагенты заманивают иностранцев сытной национальной кухней.

Чудо-овощ побил все рекорды. В Слонимском районе девочка нашла огромную картофелину, из которой приготовят драники на всю семью -69

Белорусские драники – те, которые готовили наши предки на дровах, натирали все вручную, без всяких блендеров, миксеров.

Драники или деруны – блюдо, которое уже по названию не терпит лени. А шеф-повар Александр Тарасевич уверен: настоящий драник готовится абсолютно без муки, картофельную массу отжимать обязательно (отстоявшийся крахмал и есть секретный ингредиент), тогда корочка будет хрустящей, а вкус – тот самый.

Чудо-овощ побил все рекорды. В Слонимском районе девочка нашла огромную картофелину, из которой приготовят драники на всю семью -72

Александр Тарасевич, шеф-повар ресторана:
Чаще всего заказывают туристы: поляки, литовцы, россияне. Для них это кажется национальным белорусским блюдом, вот они и заказывают.
Хвалят?
Конечно, хвалят!

Чудо-овощ побил все рекорды. В Слонимском районе девочка нашла огромную картофелину, из которой приготовят драники на всю семью -75

Кстати, и сами белорусы едят картофель больше всех в мире. Пожалуй, поэтому уборка по осени национального продукта становится делом всенародным.

# Растения и цветы # общество # Жанна Козловская # Галина Буро # Людмила Федорович # Валентина Селедчик # Олег Равбис # Валерий Житко # Александр Тарасевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Право ученого на ошибку», авторские права, влияние «закона об отсрочках» на науку. Объясняет Александр Шумилин
15 сентября 2019 16:43

«Право ученого на ошибку», авторские права, влияние «закона об отсрочках» на науку. Объясняет Александр Шумилин

Танки, игры и звёзды. «Wargaming Fest: День танкиста» проходит в парке Победы
15 сентября 2019 14:39

Танки, игры и звёзды. «Wargaming Fest: День танкиста» проходит в парке Победы

«Там такая кайфовая атмосфера!» Корреспонденты СТВ пробежали Минский полумарафон
15 сентября 2019 14:00

«Там такая кайфовая атмосфера!» Корреспонденты СТВ пробежали Минский полумарафон