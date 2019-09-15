Чудо-овощ побил все рекорды. В Слонимском районе девочка нашла огромную картофелину, из которой приготовят драники на всю семью

Новости Беларуси. Белорусские ученые трудятся над разработкой сорта картофеля урожайностью до 650 центнеров с гектара. То есть вдвое выше, чем сейчас в среднем по Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Огнева, СТВ:

Понятное дело, про картофель это я неспроста. В стране начался его массовый сбор. Уже убрано около трети площадей. Урожайность выше, чем в прошлом году – около 340 центнеров с гектара. Правда, здесь нужно учитывать, что более 80 % нашей бульбы выращивают не в хозяйствах, а на приусадебных участках. А в целом мы одиннадцатые в мире по общему производству. Но если пересчитать на душу населения, то Беларусь – безусловный лидер. Еще бы. Из картошки знаете, сколько можно блюд приготовить? А ну, считайте: картошка жареная, отварная, пюре, картофель фри, картофель пай, картофельные пирожки с мясом, с грибами и так далее. Картофельные оладьи, картофельная запеканка, картофель тушеный с черносливом, картофель тушеный с лавровым листом и с перцем, картофель молодой отварной с укропом, шаньги… Мне всегда думалось, что Тося из «Девчат» была из наших краев. Но это в кино. А как в жизни соберет и приготовит картофель Галина Буро?

Внучка Ксения помогала нам на поле и вот, нашла такую картошку. Прибежала с радостью, что нашла самую большую картошинку.

О таком слонимском чудо-овоще говорят уже все соцсети. Жанна Козловская признается: картофель на семейном поле всегда крупный, находили клубни и по 500, и по 700 граммов. Но этот гигант побил все рекорды.

В чем секрет такого увесистого урожая, женщина и сама гадает – семена обычные, сроки посадки тоже. Может, просто земля отблагодарила за многолетний труд? Осталось решить, как распорядится подарком.

Жанна Козловская, жительница Слонима:

Все были в восхищении. Ну и вот сразу планы на драники, что будем делать на всю семью.

В интернете белорусы вовсю делятся личными картофельными достижениями. Верный признак, что в стране разгар массовой уборки, как говорят, второго хлеба.

Галина Буро, корреспондент:

Кто когда-нибудь убирал картошку, знает: каждому клубню надо поклониться. А чем больше картофелины, тем удобнее и быстрее их собирать. Нынешний сезон – тот самый случай. Ведь аграрии уже видят: урожайность картофеля в стране выше прошлогодней.

Людмила Федорович уже 8 лет подряд приезжает на уборку картофеля в Малоберестовицкий элитхоз из Столинского района. Работа на сезон по найму. И пусть ради этого приходится на пару недель поменять Брестскую область на Гродненскую, зато по выгодному курсу.

Людмила Федорович, бригадир КСУП «Малоберестовицкий элитхоз»:

На человека, я так скажу, 50 рублей выходит.

Добровольные бригады, молодежные стройотряды, работники от центра занятости – на штурм полей больше сотни человек. Шутка ли – убрать 100 гектаров.

Ведь хозяйство в Малой Берестовице специализируется на выращивании элитных сортов картофеля белоруской селекции: желтого, белого, красного, даже кремового!

И пусть летняя засуха не была союзником, и на нее нашли управу.

Но битва с засухой продолжается даже сейчас. Аграрии сравнивают землю с пеплом, а пыль от картофелеуборочного комбайна с песчаной бурей. Тот случай, когда солнцезащитные очки в поле не моветон.

– Это для стиля?

– Нет, это от погоды, чтобы защищать от погодных условий глаза. Чтобы была возможность камни увидеть, убрать.

И такой труд щедро окупается, ведь семена продают по другим хозяйствам, а 80 % картофеля – на экспорт. Традиционно в Россию, но в 2019 году добавятся еще Украина, Молдавия, Сербия, где засуха погубила урожай. Особым спросом за рубежном пользуются большие картофелины – их покупают за дорого.

Эти клубни запекать пока рано, но удивлять им уже можно. Нет, это не инжир и не маракуйя, а белорусская фиолетовая картошка, пока экспериментальная. С таким оттенком в Витебском зональном институте испытывают два сорта: один фиолетовый внутри, другой снаружи.

Олег Равбис, завотделом картофелеводства Витебского зонального института сельского хозяйства НАН Беларуси:

Это как бы и дань моде – это необычно, ярко и незабываемо. И второе – это рентабельно, полезно: для человека, у которого есть гастрит, диабет, это будет идеальный вариант.

В Ивьевском районе фермер Валерий Житко собирается убирать картофель на следующей неделе. Уже видно, что урожай лучше прошлогоднего.

Картофелеводство фермер со стажем считает одним из денежных направлений. Особенно если заранее изучить потребности рынка и высадить под них нужное количество гектаров – в этом году 30. Здесь без талантов и агронома и стратега никак.

Валерий Житко, фермер:

Уже в этом году рассчитывали на засуху. Хороший картофель уйдет за относительно нормальную цену, ну а который так себе – это уже сырье крахмального завода.

Белорусский крахмал знают далеко за рубежом. Скоро в Толочине появится цех по производству первой отечественной замороженной картошки фри. А пока турагенты заманивают иностранцев сытной национальной кухней.

Белорусские драники – те, которые готовили наши предки на дровах, натирали все вручную, без всяких блендеров, миксеров. Драники или деруны – блюдо, которое уже по названию не терпит лени. А шеф-повар Александр Тарасевич уверен: настоящий драник готовится абсолютно без муки, картофельную массу отжимать обязательно (отстоявшийся крахмал и есть секретный ингредиент), тогда корочка будет хрустящей, а вкус – тот самый.

Александр Тарасевич, шеф-повар ресторана:

Чаще всего заказывают туристы: поляки, литовцы, россияне. Для них это кажется национальным белорусским блюдом, вот они и заказывают.

– Хвалят?

– Конечно, хвалят!