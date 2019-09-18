На свадьбе от инсульта умерла беременная невеста. Её ребёнка удалось спасти

Беременная невеста скончалась на свадьбе от инсульта. Женщине сделали неотложное кесарево сечение – на свет появилась девочка.

По информации Daily Mail, 30-летняя Джессика была на шестом месяце беременности. Девушка почувствовала себя плохо по дороге на свою свадьбу – невеста жаловалась на головокружение и боли в шее.

По дороге к алтарю Джессика задержалась, жених по имени Флавио начал волноваться. Оказалось, что невеста потеряла сознание в автомобиле. Когда она пришла в чувство, то пожаловалась на сильную боль в затылке.