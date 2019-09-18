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На свадьбе от инсульта умерла беременная невеста. Её ребёнка удалось спасти

18 сентября 2019 15:32
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Беременная невеста скончалась на свадьбе от инсульта. Женщине сделали неотложное кесарево сечение – на свет появилась девочка. 

По информации Daily Mail, 30-летняя Джессика была на шестом месяце беременности. Девушка почувствовала себя плохо по дороге на свою свадьбу – невеста жаловалась на головокружение и боли в шее.   

По дороге к алтарю Джессика задержалась, жених по имени Флавио начал волноваться. Оказалось, что невеста потеряла сознание в автомобиле. Когда она пришла в чувство, то пожаловалась на сильную боль в затылке. 

На свадьбе от инсульта умерла беременная невеста. Её ребёнка удалось спасти-1

Жених, который работает спасателем, начал оказывать первую помощь. Была вызвана скорая. По дороге в больницу девушка скончалась. 

Врачи провели экстренное кесарево сечение и спасли ребенка. Девочка, которую назвали Софией, родилась весом 930 грамм. Малышка проведет в больнице не менее двух месяцев. 

Родственница Джессики сказала, что она не жаловалась на давление во время беременности, вела здоровый образ жизни и правильно питалась. 

Последним видео с девушкой стали фрагменты с ее подготовки к свадебной церемонии. В ролике также есть кадры, как новорожденная дочка реагирует впервые на голос отца.   

На свадьбе от инсульта умерла беременная невеста. Её ребёнка удалось спасти-4

Флавио отметил, что его невеста была веселым и сильным человеком. «Я буду сильным и не ослабну перед лицом беды». Мужчина пообещал хорошо заботиться о дочке и добавил, что из-за потери очень сильно страдает.  

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# Свадьба # калейдоскоп

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